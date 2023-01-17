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1 час назад

Новую топовую Lada Vesta с вертикальным планшетом застукали «на воле»

Колеса.ру

Старт в Тольятти серийного производства преобразившейся Весты намечен на весну. Правда, точно пока неизвестно, останется ли вертикальный тачскрин у товарной модели.

Новую топовую Lada Vesta застукали «на воле»
Фото: RCI NewsRCI News

Премьера модернизированных седана и универсала Lada Vesta состоялась еще в феврале прошлого года на ижевском заводе, который на тот момент и выпускал семейство: АВТОВАЗ считает такую Весту новым поколением, ей даже присвоили индекс NG (New Generation), но это рестайлинг. В 2022-м же должны были стартовать массовые продажи, однако из-за всем известных событий выход модели на рынок отложили, а затем было объявлено о переносе производства Lada Vesta из Ижевска на головное предприятие в Тольятти. При этом небольшую партию рестайлинговых машин, которую успел собрать завод Lada Ижевск, все же отправили к дилерам – без официального пресс-релиза, да и на сайте Лады эти версии не появлялись.

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К слову, в августе Kolesa.ru опубликовал обзор обновленной Весты, выставленной в одном из салонов: то была «средняя» комплектация (именно это исполнение в основном и добралось до продавцов). Ну а теперь можно поразглядывать топовый вариант на «живых» фото.

RCI News

Кадры с кросс-универсалом Lada Vesta NG опубликовал на своих страницах в соцсетях ресурс RCI News. Снимки были сделаны в минувшие выходные на полигоне в селе Сосновка недалеко от Тольятти, где проходила 25-я Гонка Чемпионов. Сообщается, что это предсерийный образец, и что топ-версия носит имя «Техно». Также отмечается, что таких автомобилей собрано «совсем мало», причем «все они проходят дорожные испытания в корпоративном парке АВТОВАЗа».

RCI News
RCI News

В арсенале самой дорогой комплектации значатся передние и задние датчики парктроника, полностью виртуальная «приборка», система мониторинга «слепых» зон и мультимедийная система с вертикальным экраном диагональю 10,4 дюйма. Но вот что из перечисленного останется у конвейерной Весты – вопрос. Не исключено, что АВТОВАЗ будет вынужден упростить модель, как это произошло с ныне выпускаемыми Грантой и Нивой: по крайней мере, на первом этапе.

RCI News
RCI News
RCI News
RCI News

Старт массового производства рестайлинговой Lada Vesta в Тольятти намечен на начало весны текущего года.

Напомним, в планах АВТОВАЗа на 2023-й также возобновление выпуска семейства Lada Largus, сборка опытной партии электрического Ларгуса в Ижевске и запуск производственной площадки в Санкт-Петербурге (бывший завод Nissan; там хотят организовать выпуск автомобилей Lada, которые окажутся чуть перелицованными моделями неназванного пока – скорее всего, китайского – партнера). В более отдаленной перспективе АВТОВАЗ намерен представить Гранту нового поколения (конец 2024 года) и паркетник на базе Весты (конец 2025-го).

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