Новую топовую Lada Vesta застукали «на воле»

Старт в Тольятти серийного производства преобразившейся Весты намечен на весну. Правда, точно пока неизвестно, останется ли вертикальный тачскрин у товарной модели.

Фото: RCI News RCI News

Премьера модернизированных седана и универсала Lada Vesta состоялась еще в феврале прошлого года на ижевском заводе, который на тот момент и выпускал семейство: АВТОВАЗ считает такую Весту новым поколением, ей даже присвоили индекс NG (New Generation), но это рестайлинг. В 2022-м же должны были стартовать массовые продажи, однако из-за всем известных событий выход модели на рынок отложили, а затем было объявлено о переносе производства Lada Vesta из Ижевска на головное предприятие в Тольятти. При этом небольшую партию рестайлинговых машин, которую успел собрать завод Lada Ижевск, все же отправили к дилерам – без официального пресс-релиза, да и на сайте Лады эти версии не появлялись.

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К слову, в августе Kolesa.ru опубликовал обзор обновленной Весты, выставленной в одном из салонов: то была «средняя» комплектация (именно это исполнение в основном и добралось до продавцов). Ну а теперь можно поразглядывать топовый вариант на «живых» фото.

RCI News

Кадры с кросс-универсалом Lada Vesta NG опубликовал на своих страницах в соцсетях ресурс RCI News. Снимки были сделаны в минувшие выходные на полигоне в селе Сосновка недалеко от Тольятти, где проходила 25-я Гонка Чемпионов. Сообщается, что это предсерийный образец, и что топ-версия носит имя «Техно». Также отмечается, что таких автомобилей собрано «совсем мало», причем «все они проходят дорожные испытания в корпоративном парке АВТОВАЗа».

RCI News

RCI News

В арсенале самой дорогой комплектации значатся передние и задние датчики парктроника, полностью виртуальная «приборка», система мониторинга «слепых» зон и мультимедийная система с вертикальным экраном диагональю 10,4 дюйма. Но вот что из перечисленного останется у конвейерной Весты – вопрос. Не исключено, что АВТОВАЗ будет вынужден упростить модель, как это произошло с ныне выпускаемыми Грантой и Нивой: по крайней мере, на первом этапе.

RCI News

RCI News

RCI News

RCI News