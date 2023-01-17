Приложения ряда крупных автобрендов перестали работать в РФ

Мобильные приложения ряда иностранных автобрендов — Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Porsche — перестали работать в России. Также возникают трудности с сервисами марок Land Rover и Jaguar, сообщили ТАСС опрошенные дилеры.

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При этом мобильные приложения для автомобилей китайских брендов — Mу Chery, Exeed AR — работают в обычном режиме.