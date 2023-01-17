Приложения ряда крупных автобрендов перестали работать в РФ

Мобильные приложения ряда иностранных автобрендов — Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Porsche — перестали работать в России. Также возникают трудности с сервисами марок Land Rover и Jaguar, сообщили ТАСС опрошенные дилеры.
При этом мобильные приложения для автомобилей китайских брендов — Mу Chery, Exeed AR — работают в обычном режиме.
В дилерском центре «Автодом» заявили, что основные приложения брендов BMW, Mercedes-Benz, AudiService работают в штатном режиме. Приложение Porsche было отключено в начале лета, при этом соответствующих уведомлений дилерам от автопроизводителя не поступало.