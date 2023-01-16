«Мотор-Инвест» начнёт сборку трёх электрокаров

Компания «Мотор-Инвест» намерена начать производство трёх отечественных электрокаров. Сборочный завод находится в Липецкой области, сейчас в его цехах собирают две импортные модели, а свои машины выедут из цехов во втором квартале нынешнего года.
Отечественный производитель запланировал массовое производство электрического кроссовера, получившего название Evolute i-Jet. Автомобиль должен привлечь внимание российских автолюбителей. Наряду с ним начнут выпускать электрический минивэн модели Evolute i-Van. Третьей новинкой станет ещё один кроссовер, но информация о нём пока тщательно скрывается.
Компания намерена активно развиваться, динамика в сегменте реализации проекта и его поэтапного выполнения будут способствовать выходу на первичный рынок сразу трёх новых моделей электрокаров.
Изначально проект выпуска легковых машин Evolute с тяговым аккумулятором предполагал его стремительное развитие. Новое предприятие, за счёт постепенного увеличения производства машин, должно завоевать своё место на рынке.
Дилеры компании Evolute в период с октября по декабрь 2022 года реализовали 452 электрических автомобиля, машинокомплекты для которых поставляются из-за рубежа.
Данные продажи являются примером успешной реализации начальной стадии проекта. Речь далее уже пойдёт о начале сборки собственных электромобилей, но сейчас машины по-прежнему поставляются на российский первичный рынок из-за границы.Силами трудового коллектива сборочного завода осуществляется выпуск двух моделей: седана i-Pro и кроссовера i-Joy. Их стоимость, с учётом субсидии по специальной государственной программе стартует от 2,065 млн и 2,565 млн рублей соответственно.
Привлекает внимание и производственная программа завода «Автотор» в Калининграде. Предприятие осваивает выпуск легковых автомобилей с традиционными бензиновыми моторами. Год спустя начнётся следующий этап развития проекта. После закрепления на отечественном первичном рынке планируется глубокая локализация производства.
Среди деловых партнёров завода «Автотор» присутствует китайский концерн BAIC. Согласно имеющейся информации, переговоры проводятся также с представителями компании Chery.