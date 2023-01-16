«Мотор-Инвест» начнёт сборку трёх электрокаров

Компания «Мотор-Инвест» намерена начать производство трёх отечественных электрокаров. Сборочный завод находится в Липецкой области, сейчас в его цехах собирают две импортные модели, а свои машины выедут из цехов во втором квартале нынешнего года.

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Отечественный производитель запланировал массовое производство электрического кроссовера, получившего название Evolute i-Jet. Автомобиль должен привлечь внимание российских автолюбителей. Наряду с ним начнут выпускать электрический минивэн модели Evolute i-Van. Третьей новинкой станет ещё один кроссовер, но информация о нём пока тщательно скрывается.

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Компания намерена активно развиваться, динамика в сегменте реализации проекта и его поэтапного выполнения будут способствовать выходу на первичный рынок сразу трёх новых моделей электрокаров.

Изначально проект выпуска легковых машин Evolute с тяговым аккумулятором предполагал его стремительное развитие. Новое предприятие, за счёт постепенного увеличения производства машин, должно завоевать своё место на рынке.

Дилеры компании Evolute в период с октября по декабрь 2022 года реализовали 452 электрических автомобиля, машинокомплекты для которых поставляются из-за рубежа.

Данные продажи являются примером успешной реализации начальной стадии проекта. Речь далее уже пойдёт о начале сборки собственных электромобилей, но сейчас машины по-прежнему поставляются на российский первичный рынок из-за границы.Силами трудового коллектива сборочного завода осуществляется выпуск двух моделей: седана i-Pro и кроссовера i-Joy. Их стоимость, с учётом субсидии по специальной государственной программе стартует от 2,065 млн и 2,565 млн рублей соответственно.

Привлекает внимание и производственная программа завода «Автотор» в Калининграде. Предприятие осваивает выпуск легковых автомобилей с традиционными бензиновыми моторами. Год спустя начнётся следующий этап развития проекта. После закрепления на отечественном первичном рынке планируется глубокая локализация производства.