Итоги 2022 года: авторынок РФ падает, показатели электромобилей растут

Прирост рынка «зелёных» автомобилей в стране за прошлый год составил 33%. В лидерах среди брендов – Tesla, Volkswagen и Audi.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

По подсчётам «Автостата», российский рынок легковых автомобилей в 2022 году упал на 58,7% до 626 281 шт. Для составления статистики агентство использует данные о госрегистрации новых машин, поэтому в ней учитываются в том числе и те экземпляры, которые были ввезены по схеме параллельного импорта. Напомним, она была легализована в мае прошлого года, после того как многие иностранные компании поставили на паузу официальные поставки своих машин в РФ.

Видео дня

Несмотря на то, что авторынок РФ в целом в прошлом году рухнул, показатели электромобилей сумели продемонстрировать прирост. Так, россияне поставили на учёт 2998 новых «зелёных» легковых машин, что на 33% больше, чем в 2021-м. В издании отметили, что этот результат является рекордным для российского рынка.

Лидером среди брендов в 2022-м стала американская Tesla: её автомобили разошлись в РФ тиражом 991 шт., что на 35% больше, чем годом ранее. «Серебро» у Volkswagen с результатом 435 электрокаров (в предыдущем году их было всего 11 шт., так что показатель вырос почти в 40 раз). Замыкает первую тройку Audi с показателем 308 шт. (на 20% меньше, чем годом ранее).

На четвёртом месте располагается новый бренд Evolute с результатом 252 экземпляра. Отметим, это российский бренд, под которым на мощностях липецкого завода «Моторинвест» было решено выпускать китайские модели Dongfeng Aeolus E70 (у нас – Evolute i-Pro), Fengon E3 EV (Evolute i-Joy, на превью) и Seres SF5 (Evolute i-Jet). Третья модель пока в продажу не поступила.

Замыкает пятёрку брендов-лидеров на российском рынке электрокаров Porsche. Показатель этого немецкого бренда составляет 194 шт., что на 67% меньше, чем было в 2021-м.

ТОП-10 самых востребованных электромобилей в РФ в 2022 годуМестоМодельПродажи в 2022 году, шт.Продажи в 2021 году, шт.Разница, %1Tesla Model Y475218+ 117,92Tesla Model 3397432- 8,13Audi e-tron289387- 25,34Volkswagen ID.4272--5Porsche Taycan194581- 66,66Evolute i-Pro179--7BMW iX1011-8Volkswagen ID.680--9Mazda MX-307525+ 200,010Evolute i-Joy73--