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39 минут назад

Видео Tesla о работе автопилота оказалось постановочным

Motor.ruиещё 2

Видео 2016 года, в котором Tesla демонстрирует способности собственной технологии автономного вождения, оказалось фейком. В этом признался директор компании по программному обеспечению автопилота Ашок Эллусвами. По его словам, находившийся в машине человек постоянно вмешивался в процесс, хотя в начале ролика заявлено, что он там «по юридическим причинам», а автомобиль едет самостоятельно. Видео до сих пор не удалено из архива на сайте Tesla.

Видео Tesla о работе автопилота оказалось постановочным
Фото: TeslaTesla

В ролике Tesla Model X с автопилотом останавливается на красный сигнал светофора и возобновляет движение на зеленый, хотя таких способностей в 2016 году у автопилота не было, рассказал Эллусвами. По его словам, автомобиль ехал по заранее спланированному маршруту. Водителю то и дело приходилось брать управление электрокаром в свои руки, а сцену с парковкой и вовсе пришлось переснимать, так как при первой попытке Tesla врезалась в забор.

Эллусвами уточняет, что целью было показать, на что теоретически способен автопилот Tesla, а не продемонстрировать его реальные на тот момент возможности. Но об этом стало известно только сейчас, со слов инженера.

«Человек на водительском сиденье находится там только по юридическим причинам. Он ничего не делает. Машина едет сама», — гласит дисклеймер в начале ролика. Аналогичное заявление делал глава Tesla Илон Маск, продвигая видео в соцсетях в октябре 2016 года.

Министерство юстиции США инициировало уголовное расследование в отношении Tesla после череды аварий, связанных с автопилотом, — в том числе, с летальным исходом. Летом у американского государственного агентства NHTSA возникло подозрение, что система Tesla запрограммирована отключаться перед неизбежным ДТП.

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