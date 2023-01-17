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7 минут назад

Российскому авторынку предсказали почти двукратное падение

Lenta.ru

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предсказала отечественному авторынку почти двукратное падение в первом квартале 2023 года. Как сообщили в организации РИА Новости, ожидается сокращение продаж более чем на 40 процентов.

Российскому авторынку предсказали почти двукратное падение
Фото: ТАССТАСС

«То есть исходя из актуальной ситуации — рынок будет менее 150 тысяч. Сильнее всех просядет январь: в прошлом было более 90 тысяч, сейчас можно ожидать в два раза меньше», — уточнили в РОАД.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за аналогичный период 2022 года в России было продано 277 тысяч легковых машин и LCV (минус 28 процентов к 2021 году). В целом за год рынок упал на 58,8 процента, до 687 тысяч автомобилей.

Однако, как ожидают в АЕБ, в текущем году рынок несколько восстановится — рост по его итогам может составить в среднем 12 процентов, до 770 тысяч машин, в случае стабилизации геополитической ситуации и «благоприятном стечении обстоятельств» .

Автоновости,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",
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