Иран задумался о совместном производстве автомобилей с Россией

Вопрос о создании совместного предприятия с Россией по производству автомобилей может быть рассмотрен, заявил РИА Новости официальный представитель министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф.

Фото: ТАСС ТАСС

Однако, по его словам, важную роль будет играть интерес российских граждан к иранским машинам. Успешный экспорт автомобилей в РФ – один из самых важных показателей и драйверов для реализации идеи, отметил представитель министерства.

После этого, как указал Галибаф, Иран рассмотрит инвестиции в совместное производство и развитие рынка авто в России.

О подписании между Ираном и Россией меморандума об экспорте своих автомобилей на 300 млн долларов, стало известно в ноябре.

Галибаф подчеркнул, что пока поставки не осуществлялась. Вместе с тем, по его словам, машины будут экспортировать либо уже в сборном виде, либо в разобранном. Для того чтобы Иран приступил к поставкам, иранской стороне необходимо получить от профильных ведомств РФ необходимые лицензии. Помимо прочего, автомобили этой страны должны быть утверждены госстандартом России.