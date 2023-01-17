Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
8 минут назад

Иран задумался о совместном производстве автомобилей с Россией

Лера Букина

Вопрос о создании совместного предприятия с Россией по производству автомобилей может быть рассмотрен, заявил РИА Новости официальный представитель министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф.

Иран задумался о совместном производстве автомобилей с Россией
Фото: ТАССТАСС

Однако, по его словам, важную роль будет играть интерес российских граждан к иранским машинам. Успешный экспорт автомобилей в РФ – один из самых важных показателей и драйверов для реализации идеи, отметил представитель министерства.

После этого, как указал Галибаф, Иран рассмотрит инвестиции в совместное производство и развитие рынка авто в России.

О подписании между Ираном и Россией меморандума об экспорте своих автомобилей на 300 млн долларов, стало известно в ноябре.

Галибаф подчеркнул, что пока поставки не осуществлялась. Вместе с тем, по его словам, машины будут экспортировать либо уже в сборном виде, либо в разобранном. Для того чтобы Иран приступил к поставкам, иранской стороне необходимо получить от профильных ведомств РФ необходимые лицензии. Помимо прочего, автомобили этой страны должны быть утверждены госстандартом России.

Сколько будут стоить автомобили из Ирана в России: прогноз эксперта

Ранее РИА Новости сообщило, что в наступившем году российский рынок захватят новые бренды автомобилей из ряда стран. Речь шла, в частности, о китайском Hongqi, вьетнамском Vinfast, а также представителях автопрома Ирана.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители