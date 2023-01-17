Китай вышел на второе место по экспорту автомобилей в 2022 году

Отправив на внешний рынок 3,11 млн автомобилей в 2022 году, Китай смог занять второе место в мире по экспорту машин. Более того, данный показатель был увеличен на 54% по сравнению с 2021 годом, пишет ТАРАНТАС НЬЮС.

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Третье место в данном рейтинге заняла Германия. Страна экспортировала 2,61 млн автомобилей, увеличив свой показатель только на 10%. Однако в 2023 году Китай надеется обогнать лидера Японию.

Страна восходящего солнца отправила на экспорт 3,2 млн автомобилей. Хотя несмотря на первое место, данный показатель у страны упал по сравнению с 2021 годом. Тогда было экспортировано 3,82 млн машин.