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1 час назад

Toyota Supra получит двигатель BMW M4 и скоро будет снята с производства

ПроКроссовер.ру

Toyota и ее подразделение Gazoo Racing готовятся представить новую хардкорную GR Supra. Как сообщает BestCarWeb, модель получит тот же двигатель, что и BMW M4 CSL мощностью 550 л.с., и покинет рынок всего через два года. В частности, анонимные источники утверждают, что GR Supra дебютирует весной 2023 года и поступит в продажу в 2024 году. В 2025 году Toyota якобы навсегда прекратит выпуск линейки Supra.

Toyota Supra получит двигатель BMW M4 и скоро покинет рынок
Фото: Toyota Toyota

Нынешнее поколение японского спортивного автомобиля работает на платформе BMW 4-й серии и использует 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 387 л.с. и 500 Нм крутящий момент. Это не самый мощный двигатель в 4-й серии, и оснащенной им Supra требуется не менее 4,1 секунды для разгона от 0 до 100 км/ч. Для сравнения: последний BMW M4 CSL совершает тот же спринт за 3,7 секунды.

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