Toyota Supra получит двигатель BMW M4 и скоро покинет рынок

Toyota и ее подразделение Gazoo Racing готовятся представить новую хардкорную GR Supra. Как сообщает BestCarWeb, модель получит тот же двигатель, что и BMW M4 CSL мощностью 550 л.с., и покинет рынок всего через два года. В частности, анонимные источники утверждают, что GR Supra дебютирует весной 2023 года и поступит в продажу в 2024 году. В 2025 году Toyota якобы навсегда прекратит выпуск линейки Supra.