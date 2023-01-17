В Сети появились патентные изображения преемника Lamborghini Aventador, дебют которого запланирован на этого год. Известно, что новый суперкар окажется более продвинутым в плане техники. Например, он получил мотор V12, но в составе гибридной силовой установки. По некоторым данным, комбинированная отдача системы будет близка к 1000 лошадиных сил. О завершении выпуска нынешнего Aventador компания Lamborghini объявила в сентябре прошлого года: всего было собрано более 10 тысяч экземпляров модели.
Никаких сомнений в том, что перед нами Lamborghini, нет. Тут и клиновидный кузов, и неизменная «линия Гандини», и Y-образные элементы декора, которые можно увидеть на нынешнем Aventador, гибриде Sian FKP 37 и катере Tecnomar 63. По сути, это эволюция фирменного стиля Lamborghini: сочетание прошлого, настоящего и будущего.
По неофициальной информации, у преемника «Авентадора» будет новый монокок и двигатель V12, скорее всего, с гибридной надстройкой, позволяющей нарастить отдачу до примерно 1000 лошадиных сил. Суперкар сохранит характерные для «Ламбы» пропорции и профиль, о чем свидетельскую патентные изображения, однако визуально будет заметно отличаться от предшественника.
Формальным конкурентом нового Aventador станет Ferrari SF90 Stradale. Его силовая установка состоит из «бутурбовосьмерки» 4.0 и трех электромоторов, которые в сумме развивают те же 1000 лошадиных сил. С места до «сотни» SF90 Stradale разгоняется за 2,5 секунды, до 200 — за 6,7 секунды. Максимальная скорость гиперкара — 340 километров в час.