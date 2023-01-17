В Сети появились патентные изображения преемника Lamborghini Aventador, дебют которого запланирован на этого год. Известно, что новый суперкар окажется более продвинутым в плане техники. Например, он получил мотор V12, но в составе гибридной силовой установки. По некоторым данным, комбинированная отдача системы будет близка к 1000 лошадиных сил. О завершении выпуска нынешнего Aventador компания Lamborghini объявила в сентябре прошлого года: всего было собрано более 10 тысяч экземпляров модели.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Никаких сомнений в том, что перед нами Lamborghini, нет. Тут и клиновидный кузов, и неизменная «линия Гандини», и Y-образные элементы декора, которые можно увидеть на нынешнем Aventador, гибриде Sian FKP 37 и катере Tecnomar 63. По сути, это эволюция фирменного стиля Lamborghini: сочетание прошлого, настоящего и будущего.

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По неофициальной информации, у преемника «Авентадора» будет новый монокок и двигатель V12, скорее всего, с гибридной надстройкой, позволяющей нарастить отдачу до примерно 1000 лошадиных сил. Суперкар сохранит характерные для «Ламбы» пропорции и профиль, о чем свидетельскую патентные изображения, однако визуально будет заметно отличаться от предшественника.