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1 час назад

Mitsubishi Mirage сняли с продажи в Японии

ПроКроссовер.ру

На японском официальном сайте Mitsubishi указано, что компакт Mirage больше недоступен для заказа. Компания пока не делала официального заявления по поводу этой новости. Mirage также продается в ряде других стран, в том числе в США, поэтому можно ожидать, что и там он исчезнет из продажи. Решение о прекращении продаж неудивительно, поскольку все больше и больше автопроизводителей отказываются от линейки компактных автомобилей в пользу производства кроссоверов и внедорожников.

Компакт Mitsubishi Mirage сняли с продажи в Японии
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Еще в 2021 году Mitsubishi удалось продать 22 000 единиц Mirage в Соединенных Штатах, что превзошло результат прошлого года, но не дотянуло до показателей перед пандемией. В январе-сентябре 2022 года на том же рынке удалось продать менее 13 000 единиц. Mitsubishi Mirage шестого поколения существует с 2012 года и на данный момент получил два промежуточных обновления, последнее из которых — в 2019 году.

Автоновости,Mitsubishi Mirage,Mitsubishi,
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