Компакт Mitsubishi Mirage сняли с продажи в Японии

На японском официальном сайте Mitsubishi указано, что компакт Mirage больше недоступен для заказа. Компания пока не делала официального заявления по поводу этой новости. Mirage также продается в ряде других стран, в том числе в США, поэтому можно ожидать, что и там он исчезнет из продажи. Решение о прекращении продаж неудивительно, поскольку все больше и больше автопроизводителей отказываются от линейки компактных автомобилей в пользу производства кроссоверов и внедорожников.