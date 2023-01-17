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25 минут назад

Renault и Geely хотят привлечь Saudi Aramco к производству экодвигателей

ТАССиещё 1

Французский и китайский автопроизводители Renault и Geely близки к завершению сделки по привлечению саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в качестве инвестора и партнера по разработке экодвигателей и гибридных технологий. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Renault и Geely хотят привлечь Saudi Aramco к производству экодвигателей
Фото: RenaultRenault

По их данным, речь идет о сделке по приобретению Saudi Aramco 20% акций неназванной совместной компании Renault и Geely по производству силовых агрегатов. Как ожидается, саудовская компания примет также участие в исследованиях по созданию синтетического топлива и разработке перспективных водородных технологий.

Согласно подготовленному автомобилестроителями документу, с которым ознакомилось агентство, производственная мощность новой компании, которую планируется запустить в текущем году, составит более 5 млн гибридных и экологичных двигателей в год. Ее штат составит около 19 тыс. сотрудников, которые будут работать на 17 заводах по производству силовых агрегатов и в трех центрах по исследованию и разработке передовых технологий.

В Renault и Geely отказались от комментариев по этому поводу, отмечается в сообщении агентства.

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