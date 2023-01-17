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1 час назад

Авторынку России предрекли двукратное падение

Лера Букина

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ существенно упадут. Это произойдет уже в первом квартале текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Отмечается, что речь идет о сокращении более чем на 40%. Так, в организации считают, что «рынок будет менее 150 тысяч».

Худшую динамику продемонстрирует январь, полагают в ассоциации. Если раньше «было более 90 тысяч, сейчас можно ожидать в два раза меньше», добавляют там.

В первом квартале 2022 года продажи легковых машин и LCV в стране составляли 277 тысяч штук (-28% к 2021 году), следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Она же прогнозирует восстановление авторынка в текущем году. Увеличение показателя по его итогам может составить в среднем 12%.

C начала года два автопроизводителя подняли цены в России

Ранее сообщалось, что, по данным агентства «Автостат», в текущем году на автомобильном рынке наблюдается подорожание машин китайского бренда Haval и отечественного УАЗ. Первая марка повысила стоимость автомобилей на 50 тыс. рублей. Речь идет о топовых версиях Tech Plus кроссовера F7 и купе-кроссовера F7x. В этой комплектации автомобили подскочили в цене на 1,6 и 1,5% соответственно. Ульяновский автозавод также решил поднять цены на ряд своих машин. Модели Hunter, Patriot и «Пикап» в базовых версиях стали дороже на 30 тыс. рублей. Рост стоимости оценивается в 1,6-4%.

Автоновости,Видео,УАЗ,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",
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