Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ существенно упадут. Это произойдет уже в первом квартале текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Отмечается, что речь идет о сокращении более чем на 40%. Так, в организации считают, что «рынок будет менее 150 тысяч».

Худшую динамику продемонстрирует январь, полагают в ассоциации. Если раньше «было более 90 тысяч, сейчас можно ожидать в два раза меньше», добавляют там.

В первом квартале 2022 года продажи легковых машин и LCV в стране составляли 277 тысяч штук (-28% к 2021 году), следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Она же прогнозирует восстановление авторынка в текущем году. Увеличение показателя по его итогам может составить в среднем 12%.