В России призвали изменить ГОСТ на ремонт дорог

Сэкономить деньги на ремонте дорог поможет замена материалов для дорожных покрытий на более качественные и соответствующее изменение ГОСТов. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
По его словам, необходимо добиться, чтобы дороги «не разрушались через год после ремонта».
«Нужно изменить ГОСТы, чтобы изначально дороги делали из таких материалов, которые не будут подвергнуты разрушению через небольшой промежуток времени. Тогда они будут жить долго. У нас есть много стран с похожим климатом, где таких, мягко говоря, неприятностей не происходит», - заметил он.
Ян Хайцеэр назвал ненормальным то, что уже через полгода эксплуатации на отремонтированных дорогах появляются колейность и трещины.
«Производители дорожного покрытия говорят: мы все делаем по ГОСТу. Значит, надо изменить ГОСТы, внимательно следить за затратами, которые идут на то, чтобы сделать дороги. Это как было проблемой, так и осталось», - констатировал вице-президент Национального автомобильного союза.
Ранее в РосдорНИИ подсчитали, что российские власти каждый год тратят на восстановление дорог от 60 до 220 миллиардов рублей, причем более 50 миллиардов рублей уходит на ремонт колейности, чаще всего возникающей из-за шипованной резины.