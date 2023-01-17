В России призвали изменить ГОСТ на ремонт дорог

«Нужно изменить ГОСТы, чтобы изначально дороги делали из таких материалов, которые не будут подвергнуты разрушению через небольшой промежуток времени. Тогда они будут жить долго. У нас есть много стран с похожим климатом, где таких, мягко говоря, неприятностей не происходит», - заметил он.