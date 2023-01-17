«Яндекс.Карты» научились предупреждать водителей о препятствиях и плохих дорогах

В сервисе «Яндекс.Карты» появились новые функции — теперь приложение может предупреждать водителей о «лежачих полицейских», железнодорожных переездах и паромных переправах, а также выбирать маршруты без плохих дорог. Об этом сообщает журнал Auto.ru.

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С последним обновлением в приложении появилась опция «Избегать плохих и грунтовых дорог». При ее активации сервис будет прокладывать маршрут только по асфальту в том случае, если это возможно. О наличии на пути железнодорожных переездов и паромных переправ «Яндекс.Карты» предупредят еще на этапе выбора маршрута — это поможет водителю подготовиться к сложностям заранее или выбрать альтернативный вариант.

Также «Карты» начнут предупреждать пользователей о приближении к переездам или «лежачим полицейским», в том числе и с помощью голосового уведомления. В «Яндексе» считают, что таким образом водители будут внимательнее при проезде железнодорожных путей. Отмечается, что об искусственных неровностях приложение сообщает лишь при скорости машины свыше 40 км/ч.