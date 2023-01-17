АвтоВАЗ представит три новых кроссовера и седан

Российский концерн «АвтоВАЗ» намерен расширить модельный ряд. Популярное семейство Lada пополнится четырьмя новинками, среди которых кроссовер сегмента В+ на доработанной «тележке» Vesta, седан, и два внедорожника: D и С-класса.

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Относительно нового «паркетника» сегмента В+ известно, что автомобиль построят на основе флагманской модели седана. Специалисты учитывают, что не так давно сборку Vesta перенесли на головной завод. По данной причине новый кроссовер также «пропишется» в Тольятти.

Руководство ключило в планы производство рестайлинговой Vesta NG.

Относительно освободившихся производственных площадей в Ижевске сообщается, что там основной моделью вскоре станет электрическая версия пятидверного пассажирского универсала и товарного фургона Largus.

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После восстановления логистических схем, запуск полного производственного цикла ожидается с августа. Далее, с октября, начнут выпускать и электромобили Lada е-Largus.

В Тольятти планируют начать сборку седанов В-класса. Машины призваны расширить семейство популярного бренда. Ожидаются также кроссоверы сегментов С и D. Их начнут выпускать на производственной площадке завода в городе Санкт-Петербурге, который ранее принадлежал японской компании Nissan.

Вначале выпустят 10 тысяч машин, собирая их методом узловой сборки. Начиная с 2024 года объём производства возрастёт до 40 тысяч автомобилей. Новинки начнут сходить с конвейера под двойным наименованием.

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Речь идёт о взаимодействии с китайскими партнёрами, с готовностью согласившихся на проведение переговоров. Сейчас они уже завершены.