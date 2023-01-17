Минтранс предложил обязать всех дорожников использовать инновационные технологии

В Аналитическом центре при правительстве России прошло заседание, в котором приняли участие представители рабочей группы «Безопасность дорожного движения» и сотрудники Минтранса. В ходе совещания специалисты предложили обязать всех операторов государственных автодорог применять при строительстве объектов инновационные технологии, материалы и изделия. К примеру, дорожники должны будут использовать устойчивый к коррозии асфальтобетон или новые типы освещения.

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Представители Счетной палаты сообщили, что с 2018 по 2020 годы российские дорожники под видом инновационных материалов применяли старые технологии. К примеру, для разделения слоев основания дорожного полотна строители использовали синтетическую ткань дорнит, разработанную в 1977 году. При этом многие подходы к строительству дорожного полотна не обновляются уже полвека.

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В настоящее время некоторые регионы частично используют новые технологии. В частности, при ремонте покрытия специалисты применяют переработанный старый асфальт. Кроме того, дорожники используют модифицированные асфальтобетонные смеси, а также инновационные краски и антикоррозионные покрытия.

Теперь же Минтранс предложил поправки, которые обяжут всех без исключения дорожников использовать инновации, которыми будут считать технологии и материалы, с момента разработки которых прошло не более трех лет. При строительстве автодорог подрядчиков обяжут применять подобные технологии из государственного реестра. Причем для различных регионов планируют подготовить собственные целевые показатели. К примеру, если участок трассы оценят в миллиард рублей, то не менее десяти миллионов рублей строители должны будут потратить на инновационное дорожное покрытие и освещение.

Свои опасения относительно новых поправок высказали представители ГИБДД, которые считают, что после принятия законопроекта дорожники могут принять на инновационные технологии нестандартные знаки или разметки, использование которых может повысить опасность на дорогах.