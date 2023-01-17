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19 минут назад

В России появится семиместный кроссовер Geely Okavango

Российская Газета

Официальный дилер Geely открыл предзаказы на семиместный кроссовер Okavango. Как выяснила "Российская газета", машины должны появиться в России уже в феврале.

В России появится семиместный кроссовер Geely Okavango
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

При этом менеджер одного из автосалонов отметил, что это вовсе не параллельный импорт (хотя ОТТС на модель еще не получен). Гарантия на эти машины - два года. Также известно, что Okavango не будут адаптировать под российский рынок. Предварительно есть и цена - 3 600 000 рублей. В то же время дилер добавляет, что перед стартом продаж стоимость вполне может и измениться.

Комплектация одна - Flagship. В числе опций можно отметить антипробуксовочную систему, 18-дюймовые легкосплавные диски, электропривод зеркал и багажной двери, климат-контроль, круиз-контроль, камеру 360°, обогрев боковых зеркал, салон из кожзама.

В пресс-службе Geely в РФ не стали комментировать информацию об Okavango.

www.autohome.com.cn

На домашнем рынке эта модель продается под названием Haoyue (осенью автомобиль обновился и стал Haoyue L). Габариты кроссовера 4835 x 1900 x 1780 мм, колесная база - 2815 мм.

www.autohome.com.cn

В объявлении указывается, что у модели 1,5 литровый движок на 177 л.с., который сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - только передний.

Автоновости,Geely,
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