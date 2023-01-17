В России появится семиместный кроссовер Geely Okavango

Официальный дилер Geely открыл предзаказы на семиместный кроссовер Okavango. Как выяснила "Российская газета", машины должны появиться в России уже в феврале.
При этом менеджер одного из автосалонов отметил, что это вовсе не параллельный импорт (хотя ОТТС на модель еще не получен). Гарантия на эти машины - два года. Также известно, что Okavango не будут адаптировать под российский рынок. Предварительно есть и цена - 3 600 000 рублей. В то же время дилер добавляет, что перед стартом продаж стоимость вполне может и измениться.
Комплектация одна - Flagship. В числе опций можно отметить антипробуксовочную систему, 18-дюймовые легкосплавные диски, электропривод зеркал и багажной двери, климат-контроль, круиз-контроль, камеру 360°, обогрев боковых зеркал, салон из кожзама.
В пресс-службе Geely в РФ не стали комментировать информацию об Okavango.
На домашнем рынке эта модель продается под названием Haoyue (осенью автомобиль обновился и стал Haoyue L). Габариты кроссовера 4835 x 1900 x 1780 мм, колесная база - 2815 мм.
В объявлении указывается, что у модели 1,5 литровый движок на 177 л.с., который сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - только передний.