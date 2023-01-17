В России появится семиместный кроссовер Geely Okavango

При этом менеджер одного из автосалонов отметил, что это вовсе не параллельный импорт (хотя ОТТС на модель еще не получен). Гарантия на эти машины - два года. Также известно, что Okavango не будут адаптировать под российский рынок. Предварительно есть и цена - 3 600 000 рублей. В то же время дилер добавляет, что перед стартом продаж стоимость вполне может и измениться.