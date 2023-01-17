В СПЧ предложили ввести мораторий на ОСАГО

В России назрела необходимость введения моратория на оформление полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) до тех пор, пока проблемы с ремонтом автомобилей не будут решены. Об этом написал в своем Telegram-канале член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

По словам Кабанова, сейчас страховой ремонт автомобилей «фактически сведен к нулю», так как возникли проблемы с автозапчастями, но автовладельцы по-прежнему обязаны покупать ОСАГО и несут ответственность за отсутствие полиса.

«Сегодня автостраховщики пытаются нагло предлагать нам то б/ушные запчасти для ремонта, то увеличение тарифа. Но ни у кого не появилось даже мысли хотя бы временно отказаться от страховых поборов до того момента, когда снова смогут выполняться обязательства в страховых случаях», - заметил он.

Член президентского Совета по правам человека задался вопросом, за что именно в нынешних условиях автовладельцы в обязательном порядке платят страховщикам.

«И какая ответственность у них (не у автосервисов) за невыполнение договорных обязательств? Может быть, на государственном уровне реально задуматься о введении временного моратория на оформление ОСАГО и ответственность за ее отсутствие?» - заметил он.

С мнением Кабанова согласился и глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. В своем Telegram-канале он пообещал обсудить эту ситуацию с коллегами.

«Страховщики должны выполнять свои обязательства перед людьми или могут лишиться своих доходов. В начале сессии мы с коллегами из профильных Комитетов Совфеда обязательно обсудим эту актуальную для наших людей проблему», - замерил он.