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1 час назад

Китай обогнал Германию по объемам экспорта новых автомобилей

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За 2022 год Китай нарастил объемы экспорта автомобилей на 54% и стал вторым крупнейшим поставщиком новых автомобилей в мире, обогнав по этому показателю Германию.

Китай обогнал Германию по объемам экспорта новых автомобилей
Фото: ©Shutterstock/Fotodom©Shutterstock/Fotodom

Китайские бренды поставили за рубеж 3,11 млн новых автомобилей. В то же время Германия за тот же период смогла организовать экспорт 2,61 млн автомобилей, что, все же, на 10 процентов больше, чем годом ранее, сообщает портал Carscoops со ссылкой на отчет китайской ассоциации автомобильных производителей.

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На первом месте в 2022 году, по всей видимости, должна остаться Япония. Как отмечает издание, представители японских автобрендов пока не опубликовали полный отчет за весь год, но уже известны точные данные за первые 11 месяцев 2022 года: экспорт автомобилей из Японии превысил 3,2 млн единиц. В то же время, общие объемы зарубежных поставок автомобилей за весь год могут оказаться ниже, чем в 2021 году – тогда Япония экспортировала 3,82 млн автомобилей.

По оценкам экспертов, Китай может обойти Японию по глобальным поставкам автомобилей уже в ближайшие годы. Одним из ключевых факторов, способствующих наращиванию объемов поставок из КНР, может стать глобальный дефицит чипов, который в Китае оказал наименьшее влияние на ритмичность работы автосборочных предприятий.

К 2030 году зарубежные поставки автомобилей из КНР могут достичь отметки в 5,5 млн штук за год, причем половину этого объема могут составить электромобили. В 2022 году бывший лидер в этом сегменте, американская Tesla, уже уступила первую позицию в глобальных продажах электромобилей китайскому концерну BYD. Кроме того, эксперты отметили, что в Китае уже функционируют более 200 производителей автомобилей и на их долю приходится 85% продаж автомобилей с нулевым выхлопом в КНР.

Китайские автопроизводители бьют рекорды и на российском авторынке: они стали единственными из зарубежных игроков, показавшими положительную динамику продаж в 2022 году. По сравнению с 2021 годом количество проданных новых автомобилей из КНР выросло на 7%, что особенно заметно на фоне общего падения автомобильного рынка РФ на 59%. При этом доля автомобилей из Поднебесной в общих продажах за 2022 год выросла с 7,5% до 19,4%.

Автоновости,BYD,Tesla,
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