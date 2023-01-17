Чем может "похвастаться" бюджетная электричка Citroen eC3

Французская марка Citroen продолжает осваивать индийский рынок: представлена электрическая версия кросс-хэтчбека Citroen C3, которая отправится в том числе на экспорт.

Фото: Citroen Citroen

Марка Citroen, принадлежащая корпорации Stellantis, начала осваивать индийский рынок в 2021 году. Пока доступны всего две модели — дорогой компактный кроссовер C5 Aircross и бюджетный субкомпактный кросс-хэтчбек Citroen C3 местной сборки. Последний — это не то же самое, что европейский хэтчбек Citroen C3 и китайский кроссовер C3-XR, а новая модель, разработанная на упрощённой версии модульной платформы CMP для развивающихся рынков. Помимо Индии сборка кросс-хэтчбека Citroen C3 налажена в Бразилии.

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В Индии Citroen C3 был представлен осенью 2021 года, продажи начались в середине лета 2022-го и пока новинка не может похвастать заметным успехом: до конца года реализовано лишь 5626 экземпляров, доля марки Citroen на индийском рынке по итогам прошлого года составила мизерные 0,34%. Электрическая версия кросс-хэтчбека — Citroen eC3 — должна привлечь к французской марке индийских поборников экологии из широких народных масс, цена пока не объявлена, но обещает быть очень привлекательной, так как сделан электромобиль довольно примитивно.

Citroen

Индийский Citroen eC3 оснащается китайской батареей Svolt ёмкостью 29,2 кВт·ч, её производство тоже в недалёком будущем будет локализовано в Индии. Батарея имеет воздушное охлаждение и не интегрирована в пол кузова, как это бывает у большинства современных электромобилей, а просто прикручена к днищу и висит под ним эдаким плоским чемоданом, уменьшая дорожный просвет на 10 мм до 170 мм. Максимальная мощность зарядки — 50 кВт, она позволяет «подкормить» батарею с 10 до 80% за 57 минут, полная зарядка от бытовой розетки на мощности 3,3 кВт займёт более 10 часов. Зарядный разъём находится на правом переднем крыле, при этом на заднем левом крыле сохранился лючок бензобака — его просто «заварили», чтобы не штамповать новое крыло.

Citroen

Единственный электромотор Citroen eC3 расположен на передней оси, он выдаёт 42 кВт (57 л.с.) и 147 Нм и может разогнать кросс-хэтч до максимальных 107 км/ч. Время разгона до 100 км/ч производитель не указывает, 60 км/ч Citroen eC3 набирает за 6,8 с. Запас хода на одной зарядке — 320 км по индийскому циклу ARAI.

По части дизайна Citroen eC3 имеет минимум отличий от бензиновых версий, оснащение за исключением мелких нюансов идентичное, объём багажника не уменьшился — 315 л. В салоне место рычага переключения передач занял маленький тумблер переключения режимов силовой установки, под электромобильные нужды модифицирован щиток приборов, а в остальном всё то же самое, что у обычного С3.

Citroen