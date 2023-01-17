Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
7 минут назад

В Москве водитель «Нивы» устроил погоню с десятком экипажей ДПС

ТК «Звезда»иещё 7

В ночь на 17 января на северо-востоке Москвы мужчина на «Ниве» устроил гонки с несколькими экипажами ДПС.

В Москве водитель «Нивы» устроил погоню с десятком экипажей ДПС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В МВД России сообщили, что сотрудники полиции заметили на территории СВАО автомобиль, который совершал опасные маневры. Законные требования об остановке лихач игнорировал и на большой скорости продолжал движение, пытаясь скрыться.

Мужчина был задержан сотрудниками столичной Госавтоинспекции в поселке Краснознаменский городского округа Щелково Московской области. Для остановки транспортного средства было применено табельное оружие. «Нива» остановилась после того, как получила повреждения трех колес.

Сам водитель после задержания сотрудниками МВД РФ свои нарушения объяснил тем, что «был на задании». Однако не уточнил на каком именно и чье «задание» выполнял.

В отношении мужчины составлены 9 протоколов по различным статьям кодекса «Об административных правонарушениях РФ». Нарушителя направили на медицинское освидетельствование.

Автоновости,МВД России,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители