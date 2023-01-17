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1 час назад

Hyundai начал увольнять сотрудников завода в Санкт-Петербурге

Motor.ru

На заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) в Санкт-Петербурге начались увольнения, пишет ТАСС со ссылкой на сотрудников. По словам одного из них, процедура увольнения проходит в два этапа: в первый день подписывается соглашение, сдаются форма и инструмент, а в ходе следующего визита сотрудник оформляет оставшиеся бумаги, получает личные документы и отдает ключи и пропуск. Завод не собирает автомобили с весны 2022 года.

Hyundai начал увольнять сотрудников завода в Санкт-Петербурге
Фото: Motor.ruMotor.ru

В пресс-службе комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга сообщили о том, что «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» уведомил ее о простое с 1 по 31 января 2023 года. Сейчас на заводе числятся 2180 человек, находящихся в простое.

Hyundai официально уведомил о грядущих увольнениях в декабре: подписание соглашений о расторжении трудового договора запланировали на период с 16 января 2023 года до 3 февраля. В Hyundai это решение объяснили невозможностью восстановления поставок комплектующих, но выразили надежду на возобновление производства по окончании «тяжелого периода». Также корейцы пообещали выполнить все обязательства перед рабочими.

В конце декабря сообщалось, что HMMR все же частично вернулся к работе. По данным источником, предприятие возобновило сборку кузовов для бюджетного Solaris, которые отправляют в Казахстан. Что будет с самим заводом, пока неизвестно: возможно, одно из крупнейших автосборочных предприятий в России будет продан новому владельцу, как и ряд других остановленных заводов.

Сегодня также стало известно, что другой завод Hyundai в Санкт-Петербурге, выкупленный у General Motors два года назад, может купить казахстанская «Астана-моторс». Южнокорейский производитель планировал перенести туда сборку Hyundai Tuscon, Hyundai Palisade и Kia Sportage, однако из-за санкций проект пришлось заморозить.

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