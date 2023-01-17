Компания Tank адаптирует свои новые внедорожники для России

Внедорожники Tank 300 и Tank 500 будут адаптированы к российским условиям эксплуатации, рассказали в компании по итогам испытаний на зимних дорогах в РФ, сообщает портал «Китайские автомобили».

Фото: TANK TANK

Адаптация включает в себя антикоррозийную защиту кузова и «зимний пакет», включающий обогревы лобового стекла, форсунок омывателя, сидений первого и второго рядов.

У автомобилей для российского рынка появятся омыватель камеры заднего вида и функция ограничителя скорости. Также в дополнение к кнопкам на сенсорном экране автопроизводитель добавит клавиши для управления дополнительными функциями (климатической системой, обогревом сидений и стекол).

В ходе испытаний в России инженеры-разработчики проверяли работу двигателя и трансмиссии при низких температурах, включая систему холодного запуска, оценивали работу электроники, пакет зимних опций, ассистенты вождения, расход топлива при движении в различных режимах и условиях, тестировали эргономические свойства машин.