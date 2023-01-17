В России подешевели запчасти для бюджетных машин

В России стали дешевле запасные части для бюджетных автомобилей, что особенно было заметно в декабре 2022 года. Эксперты в своих оценках также учитывали детали, необходимые для ремонта машины по страховому случаю после аварии.
Специалисты принимают во внимание необходимость учитывать средние рыночные цены оригинальных запасных частей по страховой корзине. Стоимость восстановления машины в декабре прошлого года, по сравнению с ноябрем того же года, изменилась в меньшую сторону на 8%.
Эксперты учитывают, что самые ходовые запасные части для машин среднего ценового сегмента также удешевляются. При более детальном рассмотрении вопроса снижения стоимости запасных частей иномарок выяснилось, что, к примеру, среднестатистическая цена задней левой двери за отчётный период стала меньше на 20,3%.
Задние крылья с ноября по декабрь 2022 года стали дешевле на 10,5%, при этом левая передняя дверь упала в цене сразу на 12%.
Если проанализировать автомобили средней ценовой ниши, то у них стоимость задних крыльев снизилась на 4%. В то же время задние бамперы также стали доступнее. Их средний ценник изменился в сторону уменьшения на 3,5%.
По передним крыльям ситуация также стабилизировалась, они подешевели на 5,5%. В то же время передние бамперы стали меньше в стоимости на 1,4%, а передняя левая дверь стала доступнее на 0,5%.
Эксперты рассмотрели также ценообразование запасных частей и комплектующих для премиальных автомобилей. У них доступнее стали задние и передние боковые двери, причём, на 0,4-3,6%. В тоже время капот подешевел сразу на 5,7%, а ветровые стёкла стали доступнее на 3,9%.
Относительно передних крыльев и фронтальных подушек безопасности отмечается, что среднестатистическая стоимость названных запасных частей на протяжении декабря прошедшего года снизилась на 1,3% и 2,8% соответственно.
Отдельного внимания заслуживают быстроизнашивающиеся элементы. Эксперты отмечают, что они довольно часто выходят из строя и по данной причине требуют оперативного обновления.
Уплотнители, ремни, свечи и другие немаловажные элементы нуждаются в периодической проверке и, если нужно, внеочередной замене. Это особенно касается свечей, так как о них не следует забывать и обновлять почаще. Их рекомендуется менять заблаговременно, не дожидаясь полного износа.
Наряду с этим увеличивается спрос на недорогие автомобили с пробегом. Россияне всё чаще обращаются на вторичный рынок. Во внимание принимается также необходимость обновить у подержанной иномарки или отечественной машины некоторые детали, причём, сразу после покупки.