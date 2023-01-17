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59 минут назад

В РФ подешевели запчасти для бюджетных автомобилей

Car.ru

В России стали дешевле запасные части для бюджетных автомобилей, что особенно было заметно в декабре 2022 года. Эксперты в своих оценках также учитывали детали, необходимые для ремонта машины по страховому случаю после аварии.

В России подешевели запчасти для бюджетных машин
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Специалисты принимают во внимание необходимость учитывать средние рыночные цены оригинальных запасных частей по страховой корзине. Стоимость восстановления машины в декабре прошлого года, по сравнению с ноябрем того же года, изменилась в меньшую сторону на 8%.

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Эксперты учитывают, что самые ходовые запасные части для машин среднего ценового сегмента также удешевляются. При более детальном рассмотрении вопроса снижения стоимости запасных частей иномарок выяснилось, что, к примеру, среднестатистическая цена задней левой двери за отчётный период стала меньше на 20,3%.

Задние крылья с ноября по декабрь 2022 года стали дешевле на 10,5%, при этом левая передняя дверь упала в цене сразу на 12%.

Если проанализировать автомобили средней ценовой ниши, то у них стоимость задних крыльев снизилась на 4%. В то же время задние бамперы также стали доступнее. Их средний ценник изменился в сторону уменьшения на 3,5%.

По передним крыльям ситуация также стабилизировалась, они подешевели на 5,5%. В то же время передние бамперы стали меньше в стоимости на 1,4%, а передняя левая дверь стала доступнее на 0,5%.

Эксперты рассмотрели также ценообразование запасных частей и комплектующих для премиальных автомобилей. У них доступнее стали задние и передние боковые двери, причём, на 0,4-3,6%. В тоже время капот подешевел сразу на 5,7%, а ветровые стёкла стали доступнее на 3,9%.

Относительно передних крыльев и фронтальных подушек безопасности отмечается, что среднестатистическая стоимость названных запасных частей на протяжении декабря прошедшего года снизилась на 1,3% и 2,8% соответственно.

Отдельного внимания заслуживают быстроизнашивающиеся элементы. Эксперты отмечают, что они довольно часто выходят из строя и по данной причине требуют оперативного обновления.

Уплотнители, ремни, свечи и другие немаловажные элементы нуждаются в периодической проверке и, если нужно, внеочередной замене. Это особенно касается свечей, так как о них не следует забывать и обновлять почаще. Их рекомендуется менять заблаговременно, не дожидаясь полного износа.

Наряду с этим увеличивается спрос на недорогие автомобили с пробегом. Россияне всё чаще обращаются на вторичный рынок. Во внимание принимается также необходимость обновить у подержанной иномарки или отечественной машины некоторые детали, причём, сразу после покупки.

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