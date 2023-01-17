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6 минут назад

Автоэксперт рассказал о большом количестве поддельных запчастей на рынке РФ

Говорит Москва

Из-за отсутствия оригинальных комплектующих автовладельцы вынуждены ставить б/у детали, которые недолго служат.

Ситуацию на рынке запчастей автоэксперт назвал близкой критической
Фото: РИА Новости/Владимир БарановРИА Новости/Владимир Баранов

Ситуация близка к критической, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель экспертно-диагностической фирмы ДЭКС Андрей Лемигов:

«Это предсмертная истерика, потому что ничего другого тут и придумать нельзя. Где ещё брать запчасти? Когда начинают ставить металлические детали — двери, крылья, как узнать, что это оригинальная запчасть из хорошей стали с оцинковкой, а не китайская, какая-нибудь из фольги подделка, которая очень быстро покроется дырками и деформируется. Это очень плохая ситуация. Самое главное, что света в конце тоннеля не видно. Если нет притока новых оригинальных запчастей, то как временную меру можно использовать зачасти с «помоек». Но ведь это тоже недолго. Эти помойки не бесконечны по своему объёму. Можно год что-то снимать».

Ранее стало известно, что страховщики стали отказывать в ремонте авто по ОСАГО. Это происходит на фоне дефицита автозапчастей и значительного увеличения сроков их поставки. К концу 2022 года доля компенсаций в виде ремонта по рынку приблизилась к 0%, хотя ещё в первые месяцы прошлого года составляла 9-11%, сообщили газете «Известия» в Российском союзе автостраховщиков.

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