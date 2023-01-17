Ситуацию на рынке запчастей автоэксперт назвал близкой критической

«Это предсмертная истерика, потому что ничего другого тут и придумать нельзя. Где ещё брать запчасти? Когда начинают ставить металлические детали — двери, крылья, как узнать, что это оригинальная запчасть из хорошей стали с оцинковкой, а не китайская, какая-нибудь из фольги подделка, которая очень быстро покроется дырками и деформируется. Это очень плохая ситуация. Самое главное, что света в конце тоннеля не видно. Если нет притока новых оригинальных запчастей, то как временную меру можно использовать зачасти с «помоек». Но ведь это тоже недолго. Эти помойки не бесконечны по своему объёму. Можно год что-то снимать».