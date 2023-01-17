Chery выпустит в 2023 году два внедорожника на "новой энергии"

Подразделение Chery New Energy, развивающее модели на силовых установках на альтернативных видах энергии, рассекретило планы по выпуску новинок на ближайшие два года.
В 2023 году планируют выпустить минимум три новинки. Одна из них - бюджетный микрокар Chery QQ Ice Cream, вышедший на рынок в 2021 году. Предполагается, что будет проведён рестайлинг передней части. Актуальная версия электрокара стоит в КНР от 39 900 юаней (около 400 тысяч рублей).
Второй новинкой Chery New Energy в наступившем году станет, как характеризуют модель китайские блогеры, "хардкорный внедорожник", известный под кодовым наименованием S56.
Ранее "РГ" публиковала тизерное изображение модели, её стилистика авто схожа с готовящимся к выходу Jetour T-1. Chery S56 будет иметь большое количество электронных систем и "органов чувств", которые обеспечат уровень автопилота L2+.
Во второй половине года дебютирует электрический Chery eQ7, который будет стоить от 150 до 200 тысяч юаней (1,5-2 млн рублей).
В 2024 году Chery выпустит обновлённый QQ Ice Cream, новое поколение Ant, новую версию eQ7, а также седан S57 и модель E0X, о которых нет пока никакой информации.
В 2025 году Chery New Energy планирует вывести на рынок новую генерацию QQ Ice Cream, обновить Ant и eQ7.
Ранее "РГ" рассказывала о планах Chery представить в 2024 году на российском рынке модели с экономичным двигателем четвёртого поколения, который только-только был запущен в серийное производство.