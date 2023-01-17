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27 минут назад

Chery выпустит в 2023 году два внедорожника на "новой энергии"

Российская Газета

Подразделение Chery New Energy, развивающее модели на силовых установках на альтернативных видах энергии, рассекретило планы по выпуску новинок на ближайшие два года.

Chery выпустит в 2023 году два внедорожника на "новой энергии"
Фото: Пресс-служба CheryПресс-служба Chery

В 2023 году планируют выпустить минимум три новинки. Одна из них - бюджетный микрокар Chery QQ Ice Cream, вышедший на рынок в 2021 году. Предполагается, что будет проведён рестайлинг передней части. Актуальная версия электрокара стоит в КНР от 39 900 юаней (около 400 тысяч рублей).

Второй новинкой Chery New Energy в наступившем году станет, как характеризуют модель китайские блогеры, "хардкорный внедорожник", известный под кодовым наименованием S56.

Ранее "РГ" публиковала тизерное изображение модели, её стилистика авто схожа с готовящимся к выходу Jetour T-1. Chery S56 будет иметь большое количество электронных систем и "органов чувств", которые обеспечат уровень автопилота L2+.

Во второй половине года дебютирует электрический Chery eQ7, который будет стоить от 150 до 200 тысяч юаней (1,5-2 млн рублей).

В 2024 году Chery выпустит обновлённый QQ Ice Cream, новое поколение Ant, новую версию eQ7, а также седан S57 и модель E0X, о которых нет пока никакой информации.

В 2025 году Chery New Energy планирует вывести на рынок новую генерацию QQ Ice Cream, обновить Ant и eQ7.

Ранее "РГ" рассказывала о планах Chery представить в 2024 году на российском рынке модели с экономичным двигателем четвёртого поколения, который только-только был запущен в серийное производство.

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