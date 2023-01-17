Мобильные приложения ряда крупных автобрендов перестали работать в РФ

Фирменные мобильные приложения различных автомобильных марок постепенно отключают на территории России. Однако, как пишет журнал Auto.ru, владельцы машин некоторых брендов не подтверждают эту информацию.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на представителей дилерских центров, приложения Skoda, Kia, Nissan и Infiniti полностью не работают, а программа Porsche была отключена ещё летом. Сервисы для владельцев Audi, BMW и Mercedes-Benz в целом функционируют штатно. У марок Jaguar и Land Rover есть некоторые сбои, которые производитель пытается устранить.

Дилеры рассказали, что получали от офисов автобрендов уведомления о предстоящем отключении мобильных приложений, однако в действительности это происходит не одномоментно. Закономерности нет — возможно, это связано с конкретными моделями автомобилей или смартфонов, а также с обновлениями самих приложений.

Опрошенные журналом владельцы машин рассказали, что пока у них нет ощутимых проблем. Продолжают работать программы от Jaguar, Mercedes-Benz, Ford, Citroen и Skoda. Периодически в них возникают сбои, однако они случались и раньше.