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51 минуту назад

Обновленные Bentley Continental GT и GTC замечены во время тестовых испытаний

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что британский бренд Bentley проводит испытания обновленных Continental GT и GTC в холодную погоду.

Обновленные Bentley Continental GT и GTC замечены на тестовых испытаниях
Фото: CarscoopsCarscoops

Изменения экстерьера включают слегка обновленный передний бампер и решетку радиатора. Камуфляж на оптике предполагает, что она также будет изменена. Незначительные доработки продолжаются и сзади — новые фонари, более спортивный бампер, а наконечники выхлопных труб также иные.

Carscoops

Силовой агрегат, вероятно, будет включать 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом, блок батарей и электромотор мощностью 134 л.с. Такая установка обеспечит седану совокупную мощность 536 л.с. и крутящий момент 750 Нм.

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