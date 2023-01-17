Обновленные Bentley Continental GT и GTC замечены на тестовых испытаниях

Стало известно о том, что британский бренд Bentley проводит испытания обновленных Continental GT и GTC в холодную погоду.
Изменения экстерьера включают слегка обновленный передний бампер и решетку радиатора. Камуфляж на оптике предполагает, что она также будет изменена. Незначительные доработки продолжаются и сзади — новые фонари, более спортивный бампер, а наконечники выхлопных труб также иные.
Силовой агрегат, вероятно, будет включать 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом, блок батарей и электромотор мощностью 134 л.с. Такая установка обеспечит седану совокупную мощность 536 л.с. и крутящий момент 750 Нм.