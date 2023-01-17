Названы самые выгодные для перепродажи российские и китайские авто

Аналитики агентства «Автостат» назвали самые выгодные для перепродажи российские и китайские автомобили. Как сообщает «РГ», эксперты составили список купленных в 2019 году машин, которые сейчас можно перепродать дороже благодаря резкому росту цен.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Среди российских автомобилей самым ликвидным оказался Lada Niva Legend в трехдверной версии с мотором в 1,7 литра и механической коробкой передач. Автовладельцы, которые приобрели модель три года назад, на данный момент сохранили 133,9% остаточной стоимости. В тройке лидеров также оказались внедорожники от УАЗ — «Хантер» и «Патриот». Спустя три года они продемонстрировали показатели в 131,5% и 127,3% от первоначальной цены.

Отметим, что в список лидеров среди российских авто не попали популярные Lada Vesta и Granta. Эксперты считают, что полноприводные авто с высокой посадкой пользуются большим спросом из-за качества дорог в России.

Среди машин китайских брендов на первом месте оказался Chery Tiggo 4 с двигателем в 2 литра и автоматической трансмиссией. Показатель ликвидности у кроссовера через три года после покупки составляет 135,9%. На втором месте расположился Changan CS35 plus, который спустя три года можно продать за 132% от первоначальной стоимости. Замыкает тройку лидеров Brilliance V3, результат которого составил 129,5%.