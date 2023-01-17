Начались поставки в Россию миниатюрных Suzuki Hustler

Автомобильные дилеры начали поставлять в Россию миниатюрные хетчбэки Suzuki Hustler 2022 года выпуска, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин можно найти на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

Фото: Suzuki Suzuki

Привезти автомобили из Японии предлагают дилеры из Приморского края. Новые Suzuki Hustler с правым расположением руля продавцы предлагают за 790 тыс. рублей, цены машин с пробегом до 4 тыс. км начинаются от 600 тыс. рублей.

Автомобили Suzuki Hustler всего на 20 см длиннее вазовской «Оки» и в Японии называются кей-карами (категория малых транспортных средств), габариты модели составляют 3950x1475x1680 мм.

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