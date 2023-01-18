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38 минут назад

Mercedes-Benz обновил модель CLA

Газета.Ruиещё 1

Mercedes-Benz выпустил рестайлинговую версию модели CLA, в том числе ее версии Shooting Brake,сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Mercedes-Benz обновил модель CLA
Фото: Mercedes-BenzMercedes-Benz

Автомобили получили новый дизайн передней и задней части кузова. Изменилась форма переднего бампера, внедрена новая решетка радиатора, а также фары задние фонари с измененным рисунком. Кроме того для CLA стало доступно три вида новых колесных дисков.

В стандартной комплектации для обновленного CLA доступно сочетание 7-дюймовой комбинации приборов и 10-дюймового центрального дисплея. Комплектации автомобиля стали богаче: уже "в базе" CLA получил систему управления дальним светом и камеру заднего вида. Кроме того, Mercedes-Benz внедрил для CLA пакеты опций, сформированные на основе анализа поведения клиентов.

Также автомобиль получил фирменную медиасистему MBUX последнего поколения с доработанной графикой и улучшенным голосовым помощником. Технические обновления получила подзаряжаемая гибридная версия e250, в которой увеличена до 163 л.с. мощность бензинового мотора и до 109 с прежних 102 поднялась отдача электрического. Помимо гибридной версии, для CLA доступно семь видов силовых установок - бензиновых и дизельных.

Ранее компания Hyundai рассекретила параметры второго поколения кроссовера Kona для корейского рынка и объявила цены на этот автомобиль.

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