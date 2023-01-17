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44 минуты назад

Внедорожники Tank испытали сибирскими морозами

Motor.ru

Компания Great Wall готовится к запуску внедорожников марки Tank в России: прежде чем вывести модели с индексами 300 и 500 на рынок, компания испытала автомобили в условиях суровой русской зимы, в Сургуте. На протяжении месяца тестовые внедорожники колесили по Сибири, а инженеры проверяли работу двигателя, трансмиссии и вспомогательных систем при низких температурах. Особое внимание было уделено системе холодного запуска двигателя.

Внедорожники Tank испытали сибирскими морозами
Фото: пресс-служба Tankпресс-служба Tank

Для того, чтобы адаптировать автомобили к зимней эксплуатации, были внесены некоторые изменения. Например, был добавлен дополнительный антикоррозийный слой в местах, особо подверженных агрессивному воздействию среды. Из необычного – были внедрены аналоговые кнопки, которые «более привычны российскому пользователю». «Китайские автомобили» уточняют, что речь идет о кнопках управления климатической системой (включение, режимы, температура, скорость вентилятора), подогревом сидений и обогревом стекол.

Оба Тэнка получили комплект «зимних» опций, в который, помимо подогрева кресел и лобового стекла, входят подогрев форсунок омывателя и омывателя камеры заднего вида.

Старт продаж Tank 300 и Tank 500 в России состоится до конца первого квартала этого года. «Младший» внедорожник предложат с 2,0-литровым мотором, работающем на бензине АИ-92, полным приводом и классическим восьмиступенчатым автоматом. А Одобрение типа транспортного средства на «пятисотый» пока не опубликовано.

пресс-служба Tank

Tank – не первая китайская марка, которая проводит испытания автомобилей в Сургуте. Ровно год назад там же тестировали и Geely Mоnjaro, большой кроссовер, который ожидается в продаже в марте или апреле 2023 года.

Автоновости,Geely,
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