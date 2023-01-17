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58 минут назад

На АвтоВАЗе собрали Lada Niva Legend с новым двигателем

Российская Газета

В этом году может состояться выпуск Lada Niva Sport, которая, как сообщалось ранее, будет оснащаться новым двигателем. Также внедорожник выйдет в мелкосерийной версии Sport, которой инсайдеры прочат 16-клапанный мотор.

На АвтоВАЗе собрали Lada Niva Legend с новым двигателем
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Группа Avtograd news пишет, что в декабре 2022 года на АвтоВАЗе был собран экземпляр спортивной "Нивы": с 16-клапанным двигателем - предположительно, это 122-сильный агрегат объёмом 1.8 литра, усиленными ходовой, подвеской, коробкой, а также с другим салоном с контрастными вставками и прострочкой.

Производством Lada Niva Sport займётся предприятие Lada Sport, выпускавшее "заряженную" Vesta и занятое сборкой Granta Drive Active. Внедорожник поставят на конвейер после того, как завод возобновит выпуск 16-клапанных двигателей. По предварительной информации, 106-сильный двигатель может вернуться в строй ближе к лету, а вот когда будут преодолены трудности с локализацией 122-сильного ВАЗ-21179, неизвестно.

Ранее "РГ" рассказывала, что выпуск Lada Niva Legend продлили до 2030 года, поэтому для внедорожника предусмотрен комплекс мероприятий по модернизации, и в этом списке действительно присутствует пункт по адаптации мотора от переднеприводных моделей.

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