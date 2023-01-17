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1 час назад

Citroen представил очень дешевый электрокар

Motor.ru

В Индии дебютировал электрический кросс-хэтчбек Citroen eC3. У него общий с бензиновым исходником кузов, простенькая батарея с воздушным охлаждением и только один электромотор, смонтированный на передней оси. Главным конкурентным преимуществом новинки должна стать цена: по мнению местных СМИ, машина будет стоить около 11 тысяч долларов, что соответствует 760 тысячам рублей.

Citroen представил очень дешевый электрокар
Фото: Motor.ruMotor.ru

Электрический Citroen eC3 разработан специально для индийского рынка. И поскольку он максимально унифицирован с бензиновым исходником, то получился относительно дешевым. Если присмотреться, у электрокара сохранился даже лючок горловины бензобака на левом заднем крыле, а в салоне новшеством стал лишь миниатюрный селектор трансмиссии. Объем багажника и там, и там одинаковый — 315 литров.

Батарея eC3 смонтирована под полом, а не интегрирована в шасси, из-за чего дорожный просвет стал меньше на 10 миллиметров. Здесь стоит простенький литий-железо-фосфатный аккумулятор китайской фирмы Svolt, с воздушным охлаждением и поддержкой зарядки постоянным током мощностью до 50 киловатт. Но даже в этом случае наполнение батареи с 10 до 80 процентов займет почти час.

Единственный электромотор размещен на передней оси. Он выдаёт 57 лошадиных сил и 147 Нм крутящего момента, позволяя кросс-хэтчу разгоняться до городских 60 километров в час за 6,8 секунды. Максимальная скорость eC3 составляет всего 107 километров в час, запас хода по индийскому циклу ARAI — 320 километров.

В Индии продажи Citroen eC3 начнутся в феврале. Несмотря на то что цены ещё не объявлены, местные СМИ говорят об эквиваленте 11 тысяч долларов, что сделает электрокар чуточку дороже конкурента Tata Tiago EV. У машин схожий форм-фактор и характеристики, так что Tata действительно может стать хорошим ценовым ориентиром.

Автоновости,Tata,Citroen,
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