АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом автомобильной краски

Предприятие АвтоВАЗ столкнулось с дефицитом автомобильной краски. Об этом сообщила группа Avtograd News в социальной сети «ВКонтаке».
Внедорожник Lada Niva Travel из-за этого весь январь будут выпускаться только в одном цвете - темно-зеленом. Аналогичная ситуация сложилась с семейством модели Granta — с декабря 2022 года все автомобили сходят с конвейера исключительно в черном цвете.
Ранее на этой неделе стало известно, что компания АвтоВАЗ в январе повысила цены на плановое техническое обслуживание автомобилей Lada. В среднем по модельному ряду стоимость ТО выросла на 4,5%.