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46 минут назад

АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом автомобильной краски

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Предприятие АвтоВАЗ столкнулось с дефицитом автомобильной краски. Об этом сообщила группа Avtograd News в социальной сети «ВКонтаке».

АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом автомобильной краски
Фото: РИА Новости/Алексей БабушкинРИА Новости/Алексей Бабушкин

Внедорожник Lada Niva Travel из-за этого весь январь будут выпускаться только в одном цвете - темно-зеленом. Аналогичная ситуация сложилась с семейством модели Granta — с декабря 2022 года все автомобили сходят с конвейера исключительно в черном цвете.

Ранее на этой неделе стало известно, что компания АвтоВАЗ в январе повысила цены на плановое техническое обслуживание автомобилей Lada. В среднем по модельному ряду стоимость ТО выросла на 4,5%.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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