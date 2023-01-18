АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом автомобильной краски

Предприятие АвтоВАЗ столкнулось с дефицитом автомобильной краски. Об этом сообщила группа Avtograd News в социальной сети «ВКонтаке».

Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин РИА Новости/Алексей Бабушкин

Внедорожник Lada Niva Travel из-за этого весь январь будут выпускаться только в одном цвете - темно-зеленом. Аналогичная ситуация сложилась с семейством модели Granta — с декабря 2022 года все автомобили сходят с конвейера исключительно в черном цвете.