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32 минуты назад

До России добрался обновленный Kia Mohave

Motor.ru

На одном из сайтов объявлений появилось предложение о продаже Kia Mohave 2023 модельного года – дилеры обещают привезти внедорожник под заказ из Южной Кореи за 3,5-4,5 миллиона рублей. Цена предварительная, так как привязана к курсу валюты. Для заказа доступна полноприводная модификация модели с 3,0-литровым дизельным двигателем в связке с автоматом. У другого дилера автомобили есть в наличии, но и стоят они дороже – от семи миллионов рублей.

До России добрался обновленный Kia Mohave
Фото: Motor.ruMotor.ru

Mohave 2023 года уже давно продается в Южной Корее: от дореформенного внедорожника он отличается модернизированной конструкцией опор кузова и подвески, а также расширенным списком опций. Главным же нововведением стало улучшение вибро- и шумоизоляции. До России такой Mohave так и не добрался – внедорожники для нашего рынка до недавнего времени собирали на калининградском «Автоторе», но весной производство свернули.

Однако упрощенная схема ввоза автомобилей сделала возможными поставки Mohave из-за границы, а именно из Южной Кореи. Цены, указанные в объявлении, носят предварительный характер и не учитывают доставку машины из Владивостока в другие города.

В Южной Корее в настоящее время продаются улучшенные Mohave с увеличенной жесткостью кронштейнов крепления кузова к раме и двухслойными стеклами. В подвеске применены новые амортизаторы, перекалиброванные для большего комфорта при езде по неровностям. Оснащение было расширено за счет функции аварийного торможения, предотвращающей повторные столкновения при попадании в ДТП.

Автоновости,Kia Mohave,Kia,
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