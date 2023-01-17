До России добрался обновленный Kia Mohave

На одном из сайтов объявлений появилось предложение о продаже Kia Mohave 2023 модельного года – дилеры обещают привезти внедорожник под заказ из Южной Кореи за 3,5-4,5 миллиона рублей. Цена предварительная, так как привязана к курсу валюты. Для заказа доступна полноприводная модификация модели с 3,0-литровым дизельным двигателем в связке с автоматом. У другого дилера автомобили есть в наличии, но и стоят они дороже – от семи миллионов рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Mohave 2023 года уже давно продается в Южной Корее: от дореформенного внедорожника он отличается модернизированной конструкцией опор кузова и подвески, а также расширенным списком опций. Главным же нововведением стало улучшение вибро- и шумоизоляции. До России такой Mohave так и не добрался – внедорожники для нашего рынка до недавнего времени собирали на калининградском «Автоторе», но весной производство свернули.

Однако упрощенная схема ввоза автомобилей сделала возможными поставки Mohave из-за границы, а именно из Южной Кореи. Цены, указанные в объявлении, носят предварительный характер и не учитывают доставку машины из Владивостока в другие города.