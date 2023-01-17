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7 минут назад

В России начали продавать новый минивэн Honda Odyssey

Motor.ru

Дилерские центры в России выставили на продажу минивэны Honda Odyssey 2022 года выпуска, поставляемые в рамках параллельного импорта. Ознакомиться с предложениями можно на популярном сайте по продаже автомобилей. Автосалоны предлагают поставить машины под заказ. Ориентировочная стоимость минивэнов без пробега достигает 5,5 миллиона рублей. Точную цену на конкретный автомобиль продавцы сообщат в день заключения договора.

В России начали продавать новый минивэн Honda Odyssey
Фото: Motor.ruMotor.ru

Нынешний Honda Odyssey выпускают с 2013 года. За десятилетие минивэн пережил два рестайлинга. Российские дилеры предлагают приобрести модели, оборудованные 3,5-литровым «атмосферником», отдача которого составляет 284 лошадиные силы. В паре с агрегатом работает девятиступенчатая автоматическая трансмиссия.

В зависимости от комплектации Odyssey оборудованы двойными стеклами, потолочным экраном, а также беспроводной зарядкой для смартфона и адаптивным круиз-контролем.

Среди опций автомобиля выделяется комплекс безопасности Honda Sensing, включающий в себя специальные датчики на втором и третьем рядах сидений, которые напоминают водителю о пассажирах внутри машины. Кроме того, минивэн оборудован камерой, расположенной в задней части салона, картинка с которой выводится на головной экран мультимедийной системы.

В декабре прошлого года в России появился в продаже роскошный китайский минивэн GAC GN8. Премиальный автомобиль в богатой комплектации предлагали приобрести более чем за шесть миллионов рублей.

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