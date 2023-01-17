Цена новых электромобилей в РФ снизилась в два раза

«Электрокары стали доступнее. Если раньше были представлены в основном премиальные машины Tesla, Audi и Porsche, то сейчас привозят широкий спектр китайских. В 2022 году впервые появились китайские Skywell, Hongqi, Voyah, HiPhi и другие», — заявил глава группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.