Новые штрафы подорожание техосмотра: что ждет водителей в 2023 году

Осенью 2022 года в России прекратил действие мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД), после чего их стало проще согласовать. И нововведения не заставили себя долго ждать. Уже точно в правила внесут электросамокаты и другие похожие устройства, а на трассах появятся новые дорожные знаки и разметка, — большой пакет изменений вступит в силу с 1 марта. Кроме того, обслуживание автомобилей станет дороже, а ряд инициатив, таких как штрафы за шум и увеличение срока привлечения к ответственности за нарушения ПДД, сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме. О главных изменениях, которые ждут автомобилистов в 2023 году, — в материале «Ленты.ру».

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Техосмотр стал дороже

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С начала 2023 года в России подорожала процедура техосмотра (ТО) автомобилей, поскольку начал действовать приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по расчету предельных тарифов на ТО, которые устанавливают для каждого региона местные власти. Проведенный «Коммерсантом» анализ опубликованных документов по 45 субъектам показал, что по сравнению с прошлым годом в среднем рост цен для самой массовой категории — легкового автотранспорта — составит 57 процентов. При этом большинство регионов подняли тариф до минимально допустимого приказом ФАС уровня — 913 рублей.

Больше всего техосмотр подорожал в Орловской (в три раза), Омской (в 2,4 раза), Оренбургской (в 1,9 раза) областях, Хакасии (в 2 раза). Самый дорогой тариф ТО установлен в Санкт-Петербурге — 1544 рубля. Московские власти выбрали минимальный тариф 913 рублей для легковых автомобилей (старая цена — 720 рублей — не менялась с 2012 года).

По новым правилам ценообразование может меняться и дальше: регион будет запрашивать у операторов сведения о расходах (фонде оплаты труда, ремонте оборудования и т. д.), рассчитывая показатель для следующего года. Если данные пришлют менее половины действующих на рынке компаний, чиновники проиндексируют тариф на уровень инфляции. При этом цены на техосмотр не могут быть ниже 913 рублей для легковых машин, 321 рубля для мотоциклов, 1560-1880 рублей для автобусов, 900-1960 рублей для грузовиков.

С декабря 2021 года техосмотр остался обязательной регулярной процедурой только для грузовиков, автобусов и такси. Владельцы легковых автомобилей должны подтвердить прохождение ТО лишь при перерегистрации в ГИБДД машины старше четырех лет или при внесении изменений в конструкцию.

Изменения уже почувствовали владельцы Lada

«АвтоВАЗ» в январе 2023 года поднял стоимость планового технического обслуживания автомобилей Lada. В среднем ТО подорожало на 4,5 процента.

Стоимость «нулевого» техобслуживания для Lada Granta у официальных дилеров теперь составляет 2,3 тысячи рублей. Первое ТО для версии с двигателем в 90 лошадиных сил обойдется в 10,6 тысячи рублей, а ТО-6 для этой модели — уже в 32 тысячи рублей.

Цены на ТО-1 для Lada Vesta теперь начинаются от 11,4 тысячи рублей, а ТО-6 стоит от 36,4 тысячи до 40,7 тысячи рублей, в зависимости от мощности мотора.

Для модели Lada Largus с середины января 2023 года ТО-1 стоит от 10,8 тысячи, а ТО-6 — до 48,8 тысячи рублей. Первое техническое обслуживание внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel обойдется в 6,2 тысячи и 6,6 тысячи рублей, а за ТО-6 придется заплатить 12,8 тысячи и 19,5 тысячи рублей соответственно.

С начала 2023 года появились новые пошлины для автовладельцев

C 1 января вступили в силу поправки, которые устанавливают новые пошлины для водителей, а также увеличение размера уже действующих.

Например, с 1 января автомобилистам нужно платить 1000 рублей, чтобы получить разрешение на изменение конструкции колесного транспортного средства. Допуск машины к перевозке опасных грузов стоит 1500 рублей, а его продление обойдется в 1000 рублей.

Кроме того, увеличилась пошлина за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией. В 2023 году она составляет 1000 рублей вместо прежних 800.

В ПДД внесут электросамокаты и гироскутеры

С 1 марта 2023 года начнет действовать большой пакет изменений в правила дорожного движения (ПДД), согласно которым электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получат особый статус: средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Перемещаться на них по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам будет разрешено со скоростью не выше 25 километров в час, а масса такого электротранспорта не должна превышать 35 килограммов. Если электросамокат или другой СИМ будет вынужден двигаться по тротуару, приоритет всегда будет у пешеходов.

Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям средств индивидуальной мобильности придется спешиваться — как это должны делать велосипедисты.

В то же время на электросамокатах любой массы будет разрешено ездить по правому краю проезжей части дорог, но при двух условиях: водителю СИМ — больше 14 лет, а максимальная скорость на участке дороги — не выше 60 километров в час. Если по этой улице установлен запрет на движение велосипеда, он распространяется и на электросамокатчиков.

Наконец, электросамокат или другое устройство, двигающееся по дороге, должно иметь тормоза, а также фонари белого и красного цвета.

Новые правила не распространяются на обычные самокаты и роликовые коньки. Использующие их по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Два новых знака

Тем же постановлением правительства вводятся два новых дорожных знака. Один из них обозначает место зарядки для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов.

Кроме того, изменится внешний вид знаков платной парковки и парковки для инвалидов. В первом случае к традиционной букве «P» добавится изображение монет. Во втором — рядом с этой буквой появится стилизованное изображение инвалида на коляске.

Новая разметка

Еще одним нововведением станет визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Теперь первые будут обозначаться синими линиями, а вторые — белыми.

Кроме того, с 1 марта начнет действовать полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности.

Доступ ГИБДД к медицинским данным автомобилистов

Госавтоинспекция получит возможность оперативно узнавать диагнозы автомобилистов и при необходимости направлять их на внеочередное медосвидетельствование для подтверждения или аннулирования водительских прав. Законопроект, содержащий соответствующие поправки, в декабре был принят Государственной Думой в первом чтении, впереди у него второе и третье, а также рассмотрение Совфедом и подпись президента.

Согласно инициативе, ГИБДД и Минздрав создадут совместную базу данных, куда медики будут вносить данные о диагнозах, при которых нельзя садиться за руль. Среди них алкоголизм, наркомания, эпилепсия, серьезные нарушения зрения, психические расстройства и другие, — полный список содержится в соответствующем постановлении правительства.

Сроки привлечения автомобилистов к ответственности за нарушение ПДД

В 2023 году планируется скорректировать сроки привлечения к ответственности за нарушение ПДД. В правительстве разработали новый законопроект, который позволит уйти от разночтений о точном числе дней, в течение которых следует вынести решение в отношении нарушителя.

Сейчас, согласно КоАП, ГИБДД выносит постановление по делу об административном правонарушении в срок не позже двух месяцев со дня совершения административного правонарушения водителем, а суд — не позже трех месяцев. Поскольку количество дней в месяцах отличается, формулировку «два месяца» заменят на «60 календарных дней», а «три месяца» — на «90 календарных дней».

В настоящее время документ находится на рассмотрении в Государственной Думе.

Штрафы за отсутствие ОСАГО по камерам

Как заявил в конце прошлого года президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, 2023 году водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам.

По его словам, Союз неоднократно предлагал запустить проверку полисов ОСАГО через камеры, однако пока проводились только эксперименты и пилотные проекты.

«Должен произойти полномасштабный запуск проверок наличия полиса через камеры дорожного движения. То есть водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам», — сказал он.

Штраф за такое нарушение сегодня составляет 800 рублей. Первые 20 дней его можно оплатить со скидкой 50 процентов.

Новые штрафы за поломки в авто

Подготовка проекта постановления правительства с новыми штрафами для автомобилистов вышла на финишную прямую, в ближайшее время документ будет направлен в кабмин для окончательного утверждения.

По информации «Коммерсанта», проект создаст для ГИБДД дополнительные инструменты борьбы с владельцами неисправных транспортных средств. В частности, водителей смогут штрафовать за применение летних шин зимой, за передвижение на авто с неисправной антиблокировочной системой и за нештатные газоразрядные лампы в фарах (ксенон).

Документ обсуждался рабочей группой «Безопасность дорожного движения», скоро его обсудит рабочая группа «Автомобильный транспорт». По информации издания, основная часть вопросов к документу снята, члены рабочих групп поправки к проекту поддержат.

В том случае, если он будет утвержден, с декабря по февраль российским водителям будет запрещено ездить на летних шинах, с июня по август — на шипованных. При этом в российских регионах, в зависимости от климатических условий, смогут увеличить длительность сезонного запрета. За нарушение подобного правила будет применяться штраф в размере 500 рублей.

При этом от ряда идей ГИБДД в процессе обсуждения документа отказались. Так, в инспекции предлагали штрафовать водителей в том случае, если на приборной панели их авто загоралась лампочка Check Engine, которая свидетельствует о неисправности двигателя. При этом подобный сигнал может загореться, если автомобиль заправлен некачественным топливом. В финальной версии также нет правила, согласно которому штрафуют за «капли технологических жидкостей» в моторном отсеке. Его убрали, так как к таким каплям может привести неаккуратный долив стеклоомывающей жидкости.

В последней версии документа говорится, что в случае, если документ пройдет согласование в Белом доме в закрытом режиме, а после будет направлен главе кабмина Михаилу Мишустину, он может вступить в силу с 1 сентября 2023 года.

Единый полис ОСАГО для России и Белоруссии

В октябре 2022 года на заседании комиссии Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии по законодательству и регламенту было одобрено решение выдавать единый полис ОСАГО. Принять соответствующие законы обещают к середине 2023 года.

Предполагается, что на первом этапе национальный полис ОСАГО сохранится, а возможность использовать его в другой стране будет предоставляться как дополнительная услуга.

Как инициатива скажется на стоимости страховки, пока неизвестно. Некоторые страховщики полагают, что за объединенный полис ОСАГО для России и Белоруссии клиентам придется доплачивать. Другие уверены, что на цены это не повлияет.

Новый штраф за нарушение тишины

В конце ноября 2022 года в Госдуму был внесен законопроект об увеличении штрафов для автомобилистов, чьи транспортные средства нарушают тишину.

Сейчас санкция составляет 500 рублей. Авторы законопроекта предлагают наделить регионы правом самостоятельно устанавливать размер штрафа за такие нарушения в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя, при этом для граждан размер штрафа может превышать 5 тысяч рублей.

Госдума пока не начала рассматривать эту инициативу.

Выравнивание скоростного режима

Минтранс России решил бороться с «рваным» скоростным режимом, когда на коротком участке дороги знаки с разным лимитом скорости сменяют друг друга без видимых причин. Осенью 2022 года ведомство анонсировало методические рекомендации для региональных властей по регулированию скоростного режима на дорогах.

Сейчас регионы самостоятельно устанавливают скоростные лимиты на региональных трассах. Федеральными занимается Росавтодор, а платными — «Автодор».