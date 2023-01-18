В России продают гибридный суперкроссовер BMW XM

На сайте Авто.ру во Владивостоке выставили на продажу премиальный суперкроссовер BMW XM 2023 модельного года. Собранный в США вседорожник находится у дилера в Китае. Стоимость модели на американском рынке начинается от 159 000 долларов (примерно 11 миллионов рублей по текущему курсу). Российский продавец предлагает приобрести пятиметровый гибрид голубого цвета с двухцветным кожаным салоном с доставкой из Китая за 36 765 000 рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

BMW XM стал первым автомобилем спортивного подразделения немецкой марки после среднемоторного купе M1, который выпустили более 40 лет назад. Серийную версию вседорожника официально представили в сентябре прошлого года. Модель получила плагин-гибридную силовую установку, в состав которой вошёл 4,4-литровый V8 с двумя турбинами, а также электромотор, интегрированный в восьмидиапазонную автоматическую трансмиссию. Суммарная отдача системы составила 653 лошадиные силы. До «сотни» XM разгоняется за 4,3 секунды.

Продавец не раскрыл подробности комплектации автомобиля. Однако на фотографиях можно увидеть, что он оснащён двухцветным кожаным салоном с карбоновыми элементами. Кроме того, в список опций BMW XM входят проекционный дисплей, четырёхзонный климат-контроль, а также полноуправляемое шасси и множество водительских ассистентов.

Приобрести вседорожник дилер из Владивостока предлагает за 36 765 000 рублей.