Правительство и эксперты автопрома разошлись в оценках развития отрасли в 2023 году

Российское правительство ждет роста автомобильной отрасли в предстоящем году сразу на 53%. Такие данные содержатся в документе, где описана стратегия по развитию российской автопромышленности до 2035 года. Государственные аналитики считают, что за предстоящий год будет продано 960 тысяч новых машин. Это при продажах около 626 тысяч автомобилей в 2022 году.
Но вот представители агентства «Автостат» смотрят на ситуацию не так оптимистично. Ими составлены три сценария развития рынка. Если быть оптимистами, то рост может составить 25%, до 780 тысяч проданных новых автомобилей. Самый негативный сценарий предусматривает продажу примерно 550 тысяч машин, это падение на 12%. А вот базовый прогноз строится вокруг продажи около 650 тысяч автомобилей, что будет ростом на 4% по отношению к прошлому году.
Есть еще прогноз от Ассоциации европейского бизнеса. Аналитики ассоциации считают, что в 2023 году будет 12-процентный рост продаж новых машин. Это примерно 770 тысяч автомобилей, если опираться на цифры АЕБ, которые отличаются от данных «Автостата». Можно сказать, что аналитики в этом случае тоже оптимисты.
А поводом для оптимизма стало то, что на российский рынок должны выйти 5-7 новых автомобильных брендов. Большинство из них могут оказаться китайскими марками, пока не представленными на российском рынке. Также обещает поставлять свои машины Иран, хотел ввозить автомобили Вьетнам. Но пока основными игроками остаются российские и китайские производители.