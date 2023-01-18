Правительство и эксперты автопрома разошлись в оценках развития отрасли в 2023 году

Российское правительство ждет роста автомобильной отрасли в предстоящем году сразу на 53%. Такие данные содержатся в документе, где описана стратегия по развитию российской автопромышленности до 2035 года. Государственные аналитики считают, что за предстоящий год будет продано 960 тысяч новых машин. Это при продажах около 626 тысяч автомобилей в 2022 году.

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Но вот представители агентства «Автостат» смотрят на ситуацию не так оптимистично. Ими составлены три сценария развития рынка. Если быть оптимистами, то рост может составить 25%, до 780 тысяч проданных новых автомобилей. Самый негативный сценарий предусматривает продажу примерно 550 тысяч машин, это падение на 12%. А вот базовый прогноз строится вокруг продажи около 650 тысяч автомобилей, что будет ростом на 4% по отношению к прошлому году.

Есть еще прогноз от Ассоциации европейского бизнеса. Аналитики ассоциации считают, что в 2023 году будет 12-процентный рост продаж новых машин. Это примерно 770 тысяч автомобилей, если опираться на цифры АЕБ, которые отличаются от данных «Автостата». Можно сказать, что аналитики в этом случае тоже оптимисты.