В России продают гибридный суперкроссовер BMW XM

В России появился в продаже премиальный суперкроссовер BMW XM 2023 модельного года. Стоимость автомобиля составляет почти 37 млн рублей. Об этом пишет Motor.

Фото: BMW XM BMW XM

Автомобиль имеет американскую сборку и находится у дилера в Китае. В США вседорожник стоит от $159 тыс. (примерно 11 млн руб.). Российский продавец из Владивостока предлагает приобрести машину за 36 765 000 рублей. Голубой BMW XM с двухцветным кожаным салоном доставят из Китая.

BMW XM стал первым проектом спортивного подразделения немецкой марки за более чем 40 лет. 5-метровый вседорожник оборудован плагин-гибридной силовой установкой, работающей на основе обновленного варианта 4,4-литрового, 2-турбинного двигателя V8. Вместе с электромотором и 8-скоростной автоматической трансмиссией, авто показывает наибольшую отдачу в 653 лошадиных сил при крутящем моменте 800 Нм. Разгон до ста километров машина набирает всего за 4,3 секунды.