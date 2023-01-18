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2 часа назад

"Шпионы" рассекретили салон электрического Mercedes G-Class с "режимом танка"

Российская Газета

Mercedes EQG уже давно стал постоянным участником "шпионских" фотосетов, но салон внедорожника до сих пор оставался тайной. Наконец испытатель умышленно или случайно забыл накрыть торпедо пологом, чем и воспользовались охотники за эксклюзивом.

Рассекречен салон электрического "Гелика" с "режимом танка"
Фото: www.motor1.comwww.motor1.com

Внешность электрического "Гелендвагена" будет мало чем отличаться от внедорожника с двигателем внутреннего сгорания - это факт, который известен несмотря на плотную оклейку прототипа камуфляжем. К тому же EQG был представлен осень 2021 года в виде концепта.

Салон электрокара, как видно на фото, опубликованных Motor1, тоже будет практически идентичным версиям с ДВС: единая панель мультимедиа и "приборки", те же круглые дефлекторы. Но и отличий немало. Например, рулевое колесо имеет другие спицы, на панели между дефлекторами на центральной консоли появились клавиши, отвечающие за новые функции, одна из которых - "режим танка", позволяющий внедорожнику вращаться на месте. Ниже расположена модифицированная панель управления климатом, а под ней - слот под беспроводную зарядку. Напомним, что у бензиновых и дизельных "Геликов" на этом месте есть аналоговые часы, клавиши аварийной сигнализации, активации радио, навигации.

О мощности четырёхмоторного EQG пока ничего не сообщается, как и о дальности хода внедорожника. Дебют модели может состояться осенью 2023 года, а в продаже "Гелик" на батарейках появится в 2024-ом.

www.motor1.com
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