Рассекречен салон электрического "Гелика" с "режимом танка"

Mercedes EQG уже давно стал постоянным участником "шпионских" фотосетов, но салон внедорожника до сих пор оставался тайной. Наконец испытатель умышленно или случайно забыл накрыть торпедо пологом, чем и воспользовались охотники за эксклюзивом.

Фото: www.motor1.com www.motor1.com

Внешность электрического "Гелендвагена" будет мало чем отличаться от внедорожника с двигателем внутреннего сгорания - это факт, который известен несмотря на плотную оклейку прототипа камуфляжем. К тому же EQG был представлен осень 2021 года в виде концепта.

Салон электрокара, как видно на фото, опубликованных Motor1, тоже будет практически идентичным версиям с ДВС: единая панель мультимедиа и "приборки", те же круглые дефлекторы. Но и отличий немало. Например, рулевое колесо имеет другие спицы, на панели между дефлекторами на центральной консоли появились клавиши, отвечающие за новые функции, одна из которых - "режим танка", позволяющий внедорожнику вращаться на месте. Ниже расположена модифицированная панель управления климатом, а под ней - слот под беспроводную зарядку. Напомним, что у бензиновых и дизельных "Геликов" на этом месте есть аналоговые часы, клавиши аварийной сигнализации, активации радио, навигации.

О мощности четырёхмоторного EQG пока ничего не сообщается, как и о дальности хода внедорожника. Дебют модели может состояться осенью 2023 года, а в продаже "Гелик" на батарейках появится в 2024-ом.