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11 минут назад

Экоактивисты взломали сотни рекламных щитов Toyota и BMW

Motor.ruиещё 1

Экоактивисты захватили более 400 рекламных щитов Toyota и BMW по всей Европе. Из-за автосалона в Брюсселе на улицах выросло количество автомобильной рекламы, и группы Subvertisers International, Brandalism и Extinction Rebellion решили бороться с ней путем взлома. Вместо рекламы на щитах во Франции, Германии, Англии и Бельгии появились заявления активистов, критикующие подход производителей к защите окружающей среды.

Экоактивисты взломали сотни рекламных щитов Toyota и BMW
Фото: brandalism.chbrandalism.ch

Под удар активистов попали BMW и Toyota, получившие от аналитического центра InfluenceMap звания худших автопроизводителей с точки зрения отношения к экологии. Их обвиняют в лоббировании антиклиматических интересов и агрессивной рекламе собственных экологических начинаний.

brandalism.ch
brandalism.ch
mernywernz.com

В частности, Toyota продвигает свой электрический бренд Beyond Zero («за пределами нуля»), одновременно воздействуя на правительства по всему миру с целью отсрочить реализацию планов по улучшению экологической обстановки. «Их реклама двулична», — говорят в Brandalism.

Toyota действительно не спешила внедрять электрокары в свой модельный ряд, а ее глава Акио Тойода не раз резко негативно высказывался о повальной электрификации. Однако в 2021 году японцы пообещали пересмотреть свою лоббистскую политику под давлением инвесторов. В том же году Greenpeace назвал Toyota самым неэкологичным автопроизводителем.

BMW, взявшая курс на применение экологичных и переработанных материалов, также обвиняли в излишней медлительности в вопросах снижения выбросов парниковых газов. Кроме этого, активисты против больших кроссоверов и внедорожников — даже электрических, — так как они потребляют много энергии, представляют большую опасность для пешеходов и загромождают города.

Автоновости,Toyota,BMW,
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