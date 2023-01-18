Экоактивисты взломали сотни рекламных щитов Toyota и BMW

Экоактивисты захватили более 400 рекламных щитов Toyota и BMW по всей Европе. Из-за автосалона в Брюсселе на улицах выросло количество автомобильной рекламы, и группы Subvertisers International, Brandalism и Extinction Rebellion решили бороться с ней путем взлома. Вместо рекламы на щитах во Франции, Германии, Англии и Бельгии появились заявления активистов, критикующие подход производителей к защите окружающей среды.

Фото: brandalism.ch brandalism.ch

Под удар активистов попали BMW и Toyota, получившие от аналитического центра InfluenceMap звания худших автопроизводителей с точки зрения отношения к экологии. Их обвиняют в лоббировании антиклиматических интересов и агрессивной рекламе собственных экологических начинаний.

brandalism.ch

brandalism.ch

mernywernz.com

В частности, Toyota продвигает свой электрический бренд Beyond Zero («за пределами нуля»), одновременно воздействуя на правительства по всему миру с целью отсрочить реализацию планов по улучшению экологической обстановки. «Их реклама двулична», — говорят в Brandalism.

Toyota действительно не спешила внедрять электрокары в свой модельный ряд, а ее глава Акио Тойода не раз резко негативно высказывался о повальной электрификации. Однако в 2021 году японцы пообещали пересмотреть свою лоббистскую политику под давлением инвесторов. В том же году Greenpeace назвал Toyota самым неэкологичным автопроизводителем.