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1 час назад

10 самых продаваемых кроссоверов в России за 2022 год

Motor.ru

В 2022 году сегмент кроссоверов и внедорожников отметился рекордом: к декабрю доля SUV в общем объеме российского авторынка достигла отметки в 59,8 процента. При этом в течение года этот показатель опускался и ниже «психологической» отметки составив 49,5 процента (это произошло в августе). Но несмотря на это, кроссоверы и внедорожники по-прежнему остаются самыми востребованными автомобилями в стране. Мы изучили статистики продаж «Автостата» и АЕБ и составили рейтинг бестселлеров сегмента SUV в 2022 году.

1/20 10 место: Chery Tiggo 4. Открывает топ-10 Chery Tiggo 4, модель, которая продается в России уже четвертый год. За 2022 год электронные паспорта были выданы на 9039 таких кроссоверов, что на 52,9 процента больше, чем за год до этого (данные «Автостата»). Официально же Chery, которая перешла на ежеквартальную отчетность, заявляет о 6991 проданном экземпляре Tiggo 4
Фото: Motor.ru
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2/20 В сентябре на российский рынок вышла рестайлинговая версия модели, Tiggo 4 Pro (на фотографии), которая продается параллельно с кроссовером образца 2019 года. Она отличается более современным дизайном и подросшей ценой. Эта модель, по данным Chery, за неполные четыре месяца была продана в количестве 2557 штук
Фото: Motor.ru
3/20 9 место: Kia Seltos. Ситуация с Kia Seltos неоднозначна. Модель не производится на калининградском «Автоторе» с весны 2022 года, однако у Kia есть Одобрение типа транспортного средства на Seltos южнокорейской сборки, так что, теоретически, компания может поставлять ее из-за рубежа. Кроме того, параллельный импорт открыл путь в Россию для альтернативных версий Seltos, таких как китайский KX3
Фото: Motor.ru
4/20 Так или иначе, за прошлый год россияне приобрели 9208 таких машин, что на 45,6 процента меньше, чем в 2021-м — такие данные приводит «Автостат» со ссылкой на АО «Электронный паспорт». Официальные продажи Kia Seltos за год составили 8837 штук (по АЕБ), что на девять тысяч машин меньше прошлогоднего результата
Фото: Motor.ru
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5/20 8 место: Toyota RAV4. Toyota свернула производство RAV4 в Санкт-Петербурге в марте прошлого года, а в сентябре объявила о закрытии российского завода. За прошлый год, по версии «Автостата», компании удалось реализовать 10 001 экземпляр RAV4 — падение относительно 2021 года составило 73,6 процента. По официальным данным, модель завершила прошлый год с результатом 8005 проданных штук
Фото: Motor.ru
6/20 В настоящее время Toyota не поставляет новые автомобили в страну, а занимается лишь послепродажным обслуживанием, так что запасы RAV4 российской сборки в скором времени исчерпаются — модель уже в дефиците. Впрочем, дилеры наладили поставки RAV4 из Китая
Фото: Motor.ru
7/20 7 место: Geely Coolray. Geely — одна из немногих китайских марок, которые завершили 2022 год в плюсе. Драйвером продаж для компании стал Coolray, который разошелся в количестве 12 999 штук — на 16,9 процента больше, чем в 2021-м (по «Автостату»). Сама же Geely отчиталась перед Ассоциацией европейского бизнеса о продаже 11692 экземпляров Coolray
Фото: Motor.ru
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8/20 Между тем, Geely Coolray готовится к смене поколения: на домашнем китайском рынке кроссовер новой генерации уже продается, и несколько экземпляров привезли в Россию и тестируют на наших дорогах. Так что можно ожидать скорого появления модели с новым дизайном и иной «начинкой»
Фото: Motor.ru
9/20 6 место: Renault Duster. Renault Duster — та модель, с которой россиянам стоит попрощаться окончательно. Renault весной прошлого года ушла из России, а сборку Duster в Москве свернули — теперь на мощностях столичного завода выпускают «китайские» «Москвичи». Duster же возят штучно из Европы по упрощенной схеме параллельного импорта, причем под румынской маркой Dacia
Фото: Motor.ru
10/20 «Автостат» заявляет о 13 468 проданных в 2022 году экземплярах, что на 67,3 процента меньше, чем в 2021-м. По данным АЕБ, продажи модели составили 12 235 штук, что почти на 30 тысяч меньше, чем за год до этого
Фото: Motor.ru
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11/20 5 место: Lada Niva Legend. Производство внедорожника Lada было возобновлено летом 2022 года после перебоев с поставками комплектующих — на конвейер встала «антикризисная» версия модели, лишенная сложной электроники. «Автостат» приводит следующие цифры: 16 117 проданных единиц, что на 35,6 процента меньше, чем в 2021 году. Сам же АвтоВАЗ говорит о 18 097 реализованных внедорожников
Фото: Motor.ru
12/20 На сегодняшний день в Тольятти собирают только трехдверную версию внедорожника, а пятидверный вариант, по неофициальным данным, может присоединиться к нему в конце 2023 года либо в начале 2024-го. Есть и еще один интересный слух: в течение этого года для классической Нивы могут подготовить ряд обновлений
Фото: Motor.ru
13/20 4 место: Haval Jolion. По данным «Автостата», бестселлер Haval завершил 2022 год с результатом в 17 447 проданных штук, что на 94,8 процента больше, чем в 2021-м. Сам же Haval отчитался о 17 112 машинах, реализованных за прошлый год. Это на 7, 2 тысячи больше, чем было продано в 2021-м, дебютном годе для Jolion в России
Фото: Motor.ru
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14/20 Осенью Haval получил Одобрение типа транспортного средства на Jolion с новым дизайном — это «оспортивленный» вариант с другими бамперами, спойлером и парой патрубков выхлопной системы. Примечательно, что вместо завода в Тульской области, где собирают актуальный Джолион, в документе фигурирует китайское предприятие
Фото: Motor.ru
15/20 3 место: Hyundai Creta. Сборку Hyundai Creta в Санкт-Петербурге остановили весной 2022 года, и шансов на то, что выпуск некогда самого продаваемого кроссовера в стране в обозримом будущем возобновится, практически нет. Согласно статистике «Автостата», за прошлый год россияне приобрели 18 886 Крет, что на 70,7 процента меньше, чем в 2021-м. По официальным данным АЕБ, в стране реализовали 16 577 таких машин
Фото: Motor.ru
16/20 Creta российской сборки уже в дефиците, и в скором времени такие машины в салонах закончатся. Частично компенсировать нехватку кроссоверов поможет параллельный импорт: в январе один из российских дилеров наладил неофициальные поставки модели из ОАЭ через Казахстан. Причем это кроссовер с обновленным дизайном в стиле «старшего» Tucson
Фото: Motor.ru
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17/20 2 место: Chery Tiggo 7 Pro. «Автостат» со ссылкой на АО «Электронный паспорт» приводит суммарные продажи Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 7 — эти кроссоверы в 2022 году нашли 19 292 владельцев, что на 55,7 процента больше, чем в 2021-м. Стоит отметить, что официально продажи Tiggo 7 свернули еще в 2020 году, но, видимо, у дилеров оставались некоторые запасы дорестайлинговых машин
Фото: Motor.ru
18/20 Chery со своей стороны направила Ассоциации европейского бизнеса отчет о 18 931 проданном экземпляре Tiggo 7 Pro. Эта модель — бестселлер марки, который в начале 2023 года обзавелся обновленной версией с приставкой Max
Фото: Motor.ru
19/20 1 место: Lada Niva Travel. Niva Travel, она же обновленная Chevrolet Niva, за неполный 2022 год разошлась в количестве 19 389 штук и возглавила рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников. За неполный — потому что Niva Travel не производилась в течение нескольких месяцев из-за нехватки комплектующих, и вернулась на конвейер только в середине августа
Фото: Motor.ru
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20/20 Согласно отчету, опубликованному пресс-службой АвтоВАЗа, продажи Lada Niva Travel составили 20 683 штуки, в то время как в целом семейство Niva завершило год с показателем в 38 780 реализованных штук
Фото: Motor.ru
Автоновости,
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