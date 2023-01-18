10 самых продаваемых кроссоверов в России за 2022 год

В 2022 году сегмент кроссоверов и внедорожников отметился рекордом: к декабрю доля SUV в общем объеме российского авторынка достигла отметки в 59,8 процента. При этом в течение года этот показатель опускался и ниже «психологической» отметки составив 49,5 процента (это произошло в августе). Но несмотря на это, кроссоверы и внедорожники по-прежнему остаются самыми востребованными автомобилями в стране. Мы изучили статистики продаж «Автостата» и АЕБ и составили рейтинг бестселлеров сегмента SUV в 2022 году.