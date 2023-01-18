УАЗ возобновил производство автомобилей

Ульяновский автомобильный завод возобновил производство автомобилей и двигателей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УАЗа.
Отмечается, что частичный запуск производственной цепочки начался еще 9 января после новогодних каникул. В праздничные дни на УАЗе было отремонтировано оборудование, а также проведена инвентаризация.
В 2022 году последним рабочим днем перед новогодними праздниками на Ульяновском автомобильном заводе стало 30 декабря.
Ранее президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров заявил, что в 2023 году массовые модели автомобилей европейского производства будут постепенно исчезать с российского рынка.