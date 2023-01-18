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1 час назад

УАЗ возобновил производство автомобилей

Газета.Ru

Ульяновский автомобильный завод возобновил производство автомобилей и двигателей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УАЗа.

УАЗ возобновил производство автомобилей
Фото: УАЗУАЗ

Отмечается, что частичный запуск производственной цепочки начался еще 9 января после новогодних каникул. В праздничные дни на УАЗе было отремонтировано оборудование, а также проведена инвентаризация.

В 2022 году последним рабочим днем перед новогодними праздниками на Ульяновском автомобильном заводе стало 30 декабря.

Ранее президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров заявил, что в 2023 году массовые модели автомобилей европейского производства будут постепенно исчезать с российского рынка.

Автоновости,УАЗ,Ульяновский автомобильный завод,
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