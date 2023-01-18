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1 час назад

Власти оценили будущее автомобильного рынка России

Лера Букина

В текущем году в России продадут 960 тысяч новых легковых автомобилей. Из них 470 тысяч будут российского производства, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные обновленной стратегии Минпромторга по развитию автопрома до 2035 года.

Правительство оценило будущее российского автомобильного рынка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместе с тем, по словам представителей отрасли, динамика не будет столь положительной. В публикации говорится, что правительство и автопром дали разные прогнозы.

Согласно стратегии кабмина, данный сегмент увеличится на 53% в 2023 году. Однако в «Автостате» ожидают при самом оптимистичном развитии сценария роста продаж на четверть, до 780 тысяч автомобилей. Негативный прогноз предполагает падение на 12%, до 550 тысяч автомобилей.

Увеличение рынка на 12% ждут в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Там полагают, что он возрастет до 770 тысяч автомобилей (показатель меньше, чем в стратегии).

План развития отрасли подразумевает, что на ситуацию с продажами будет влиять импорт. Предполагается, что на ввоз автомобилей из-за рубежа будет приходиться 490 тысяч единиц, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что, по данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ существенно упадут. Это произойдет уже в первом квартале текущего года. Речь шла о сокращении более чем на 40%.

Автоновости,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",Минпромторг,
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