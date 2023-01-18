Правительство оценило будущее российского автомобильного рынка

В текущем году в России продадут 960 тысяч новых легковых автомобилей. Из них 470 тысяч будут российского производства, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные обновленной стратегии Минпромторга по развитию автопрома до 2035 года.

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Вместе с тем, по словам представителей отрасли, динамика не будет столь положительной. В публикации говорится, что правительство и автопром дали разные прогнозы.

Согласно стратегии кабмина, данный сегмент увеличится на 53% в 2023 году. Однако в «Автостате» ожидают при самом оптимистичном развитии сценария роста продаж на четверть, до 780 тысяч автомобилей. Негативный прогноз предполагает падение на 12%, до 550 тысяч автомобилей.

Увеличение рынка на 12% ждут в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Там полагают, что он возрастет до 770 тысяч автомобилей (показатель меньше, чем в стратегии).

План развития отрасли подразумевает, что на ситуацию с продажами будет влиять импорт. Предполагается, что на ввоз автомобилей из-за рубежа будет приходиться 490 тысяч единиц, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее.