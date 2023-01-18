В России продают Volkswagen Jetta VS5 китайской сборки

Как сообщает Autonews.ru, один из салонов в Московской области продаёт новый Volkswagen Jetta VS5 в комплектации Agressive за 2,379 млн руб. Также он подтвердил, что скоро прибудет новая партия, в которой будут более дорогие комплектации.

VS5 основан на SEAT Ateca. В то время идея переделки SEAT для китайского рынка казалась странной. Он построен на платформе MQB. В случае подтверждения Jetta VS5 будет иметь длину примерно 4360 мм с колесной базой 2640 мм, что намного больше, чем у T-Cross, но меньше, чем у Tiguan, оба из которых продаются в Китае. Кроме того, он будет немного компактнее, чем Volvo XC40.