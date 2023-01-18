Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
1 час назад

В России появился в продаже кроссовер Volkswagen Jetta VS5 китайской сборки

ПроКроссовер.ру

Как сообщает Autonews.ru, один из салонов в Московской области продаёт новый Volkswagen Jetta VS5 в комплектации Agressive за 2,379 млн руб. Также он подтвердил, что скоро прибудет новая партия, в которой будут более дорогие комплектации.

В России продают Volkswagen Jetta VS5 китайской сборки
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

VS5 основан на SEAT Ateca. В то время идея переделки SEAT для китайского рынка казалась странной. Он построен на платформе MQB. В случае подтверждения Jetta VS5 будет иметь длину примерно 4360 мм с колесной базой 2640 мм, что намного больше, чем у T-Cross, но меньше, чем у Tiguan, оба из которых продаются в Китае. Кроме того, он будет немного компактнее, чем Volvo XC40.

ПроКроссовер.ру

Поскольку цель состоит в том, чтобы сделать семейный автомобиль, а не внедорожник, то полный привод не будет доступен. Наиболее вероятный выбор силового агрегата — 1,4 TSI мощностью около 150 л.с., хотя возможен и 2,0-литровый турбодвигатель.

Автоновости,SEAT Ateca,Volkswagen Jetta,Volvo XC40,SEAT,Volvo,Volkswagen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители