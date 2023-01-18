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1 час назад

Mazda CX-90 получит мощный мотор: премьера в конце января

Motor.ru

Компания Mazda продолжает подогревать интерес к флагманскому кроссоверу с индексом CX-90. Согласно новой информации, модели положен 3,3-литровый мотор e-Skyactiv G Turbo – рядная «шестерка», которая развивает 345 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Это будет самый мощный бензиновый двигатель, устанавливаемый на автомобили Mazda. Для CX-90 заявлена и гибридная модификация с функцией подзарядки – установку для нее могут позаимствовать у соплатформенного CX-60.

Mazda CX-90 получит мощный мотор
Фото: MazdaMazda

CX-90 позиционируется как преемник CX-9, который станет самой дорогой и самой большой моделью марки, а основным рынком для него станет Северная Америка. В основу кроссовера ляжет заднеприводная платформа с продольным расположением мотора, на которой базируется и упомянутый CX-60, а в движение автомобиль будет приводить мощная рядная «шестерка» или бензоэлектрическая установка.

По неофициальным данным, CX-90 позаимствует гибридную систему у «младшего» CX-60: она состоит из 2,5-литрового бензинового ДВС и электромотора, которые суммарно развивают 327 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента.

Премьера модели намечена на 31 января, она состоится в Брюсселе. В Россию CX-90 если и попадет, то по схеме параллельного импорта, так как Mazda ранее отказалась от производства автомобилей в стране и вышла из совместного предприятия с «Соллерсом».

По параллельному импорту в Россию уже поставляют CX-60 с 3,3-литровым турбодизелем в составе «мягкогибридной» установки. Цены варьируются от четырех миллионов до 5,64 миллиона рублей.

Автоновости,Mazda,Соллерс Авто,
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