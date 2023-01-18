Mazda CX-90 получит мощный мотор

Компания Mazda продолжает подогревать интерес к флагманскому кроссоверу с индексом CX-90. Согласно новой информации, модели положен 3,3-литровый мотор e-Skyactiv G Turbo – рядная «шестерка», которая развивает 345 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Это будет самый мощный бензиновый двигатель, устанавливаемый на автомобили Mazda. Для CX-90 заявлена и гибридная модификация с функцией подзарядки – установку для нее могут позаимствовать у соплатформенного CX-60.

Фото: Mazda Mazda

CX-90 позиционируется как преемник CX-9, который станет самой дорогой и самой большой моделью марки, а основным рынком для него станет Северная Америка. В основу кроссовера ляжет заднеприводная платформа с продольным расположением мотора, на которой базируется и упомянутый CX-60, а в движение автомобиль будет приводить мощная рядная «шестерка» или бензоэлектрическая установка.

По неофициальным данным, CX-90 позаимствует гибридную систему у «младшего» CX-60: она состоит из 2,5-литрового бензинового ДВС и электромотора, которые суммарно развивают 327 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента.

Премьера модели намечена на 31 января, она состоится в Брюсселе. В Россию CX-90 если и попадет, то по схеме параллельного импорта, так как Mazda ранее отказалась от производства автомобилей в стране и вышла из совместного предприятия с «Соллерсом».